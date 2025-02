Zjednodušení a méně administrativy. Nová zelená úsporám změnila pravidla

Doposud využilo program Nová zelená úsporám více než 600 tisíc žadatelů, což je přibližně 15 procent všech českých domácností. V nové etapě, která startuje 20. února, mají upravené podmínky motivovat i domácnosti, které dosud s renovací váhaly pro nedostatek vstupních investic.

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR se nově finanční podpora na renovace rodinných domů bude vyplácena všem žadatelům zálohově ještě před realizací. Nově vzniká také možnost získat výhodný úvěr na zateplení jakéhokoliv rozsahu. Žadatele čeká také sjednocení a další zjednodušení podmínek podpory, slibuje ministerstvo.

„Podporu zaměřujeme zejména na komplexní renovace, a to v programu Oprav dům po babičce, kde mohou všichni získat peníze předem a požádat i o výhodný úvěr. Ti, kteří zateplení zkombinují s dalším opatřením, pak mohou získat bonus. Na dílčí renovace mohou všichni zájemci žádat v programu NZÚ Light,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jak dodává, pro domácnosti s nižšími příjmy se zachovává zvýhodnění na zateplení až do výše 250 tisíc korun.

René Milota, jednatel společnosti Acetex, která instaluje fotovoltaické elektrárny, oceňuje zejména nové pravidlo vyplácení celé dotace předem.

„Tato změna výrazně usnadní cestu k fotovoltaice mnoha majitelům rodinných domů, pro které bylo původní zpětné vyplácení dotace velkou překážkou,“ říká. Druhou zajímavou novinkou je podle něj možnost získání vyšší dotace až 140 tisíc korun při zapojení do sdílení vyrobené energie a využívání chytrého řízení.

„Právě tuto cestu ve většině případů zájemcům o fotovoltaiku doporučujeme. Kromě vyšší dotace přispívá i k efektivnějšímu využívání obnovitelných zdrojů energie. Systém chytrého dálkového řízení zajišťuje efektivní distribuci vyrobené elektřiny a může majiteli uspořit až 40 procent nákladů na energie,“ vysvětluje Milota.

Dotace pro každého?

Řada instalačních firem se však s novými podmínkami dotací teprve seznamuje. Zejména požadavky týkající se povinného systému chytrého řízení výroby, zapojení do komunitního sdílení a akumulace energie může podle odborníků ty méně připravené zaskočit.

Lukáš Vaverka, produktový manažer firmy Columbus Energy oceňuje, že změny v Nové zelené úsporám opět tlačí žadatele do komplexnějších opatření. Podle něj je to správně. Nicméně nově zavedená podmínka, že domácnost žadatele může vlastnit maximálně dvě nemovitosti určené k bydlení a zároveň musí v podpořené nemovitosti trvale bydlet nejméně pět let, jej však překvapila. „Nedá se již tedy říci, že dotace na FVE je pro každého,“ upozorňuje.

Jako správný krok nicméně vnímá zrušení omezení rezervovaného výkonu do distribuční sítě, a to hlavně s ohledem na podmínku zapojení do komunitní energetiky pro získání vyšší dotace. „Obecně jsme v Columbusu připraveni a naše sestavy splňují všechny parametry nejenom dotačního programu, ale i nové podmínky v rámci stavebního zákona,“ doplňuje.

Pavel Rek, ředitel divize energetických řešení ve společnosti Tedom energie se domnívá, že nová pravidla výzvy by měla vést k menším, ale efektivnějším fotovoltaickým elektrárnám, které budou lépe odpovídat skutečné spotřebě domácností.

„Díky letošním úpravám se také více vyplatí kombinovat fotovoltaiku s dalšími moderními technologiemi, což podporuje komplexní úspory. I když se dotace od loňska snížila, pro mnoho domácností zůstává klíčovou pobídkou, protože pomáhá snížit vstupní náklady na pořízení celého systému,“ vysvětluje. Návratnost investice se pak může pohybovat mezi pěti a sedmi lety.

Podle Reka přiláká zjednodušení podmínek pro čerpání dotací více zájemců. Hlavně ty, kteří se dosud obávali složité administrativy. Přehlednější proces může navíc pomoci rozhýbat trh. „Loňský rok ukázal, že dotační výzva může být teoreticky vyčerpána třeba za týden. Proto odhadujeme, že zájemci budou připraveni už od prvního dne,“ domnívá se zástupce společnosti Tedom.

Česko stále zaostává

Loni se v Česku postavilo opět skoro jeden gigawatt nových solárních parků. „Výkon z předchozího roku však poprvé po mnoha letech nebyl překonán,“ zdůrazňuje Karina Přibylová, generální ředitelka společnosti Woltair. Upozorňuje také na zprávu Evropské asociace SolarPowerEurope vydané koncem loňského roku, podle které Česko stále zaostává v rozvoji obnovitelných zdrojů.

Podle analýzy je Česko ve výstavbě zdrojů solární energie pozadu za řadou zemí jako je například Slovinsko, Polsko či Estonsko. Rozvoj tohoto segmentu zpomaluje v celé Evropě, nicméně v Česku je trend ještě citelnější.

Přibylová se domnívá, že firmy montující solární elektrárny na domy v Česku čeká perný rok. Důkazem je zhruba poloviční meziroční propad trhu instalací střešních fotovoltaik. Podle České solární asociace působí na trhu zhruba pět set firem.

„S růstem zájmu poptávky o střešní fotovoltaiku před třemi lety vzniklo mnoho menších firem, které naskočily na vlnu zvýšené poptávky. Často s oborem ale neměly příliš mnoho zkušeností, což se odrazilo i na kvalitě odvedené práce a některé z nich boom trhu neustály,“ konstatuje generální ředitelka společnosti Woltair.

Přibylová zdůrazňuje, že komplikací v Česku je především nestabilní a nesrozumitelné podnikatelské prostředí. „Tím nejsou co nejvyšší dotace, ale především jasné, smysluplné a transparentní podmínky, které by platily dlouhodobě a bez průběžných nečekaných změn – nejen dotační, ale i legislativní. Zdá se, že fotovoltaikám se v Česku začínají klást překážky,“ uvádí.

Jak dodává, přitom právě FVE systémy spolu s tepelnými čerpadly jsou nové technologie, které posilují soběstačnost ve využívání elektrické energie, podporují energetickou nezávislost, bezpečnost a stabilitu státu.