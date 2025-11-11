Zájem veřejnosti o podporu energeticky úsporných opatření předčil podle končícího ministra životního prostředí Petra Hladíka všechna očekávání.
„Stále častěji se setkáváme s tím, že se lidé nepouštějí jen do dílčích úprav, ale volí komplexní renovace. To je cesta, kterou bychom měli jít i nadále. Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více, a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď,“ zdůvodňoval Hladík důvody pozastavení programu Nová zelená úsporám (NZÚ).
Program funguje od roku 2009 jako klíčový finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování bylo podpořeno na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021.
Možnost komplexní renovace rodinných domů s názvem Oprav dům po babičce využilo kolem 20 tisíc českých domácností.
Program je finančně pokrytý zejména z prostředků Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu. Pro příští rok se počítá se zapojením výnosů z emisních povolenek.
Tento krok byl i pro zainteresované asociace a odborníky překvapením, stejně tak způsob, jakým MŽP tentokrát postupovalo. O pozastavení dotací informovalo tiskovou zprávou vydanou 10. listopadu odpoledne. Nicméně důvod, proč NZÚ již letos nebude přijímat nové žádosti, je jasný. Došly peníze. Ministerstvo se tímto faktem ani netají.
„Mimořádně velký zájem žadatelů vedl k rychlejšímu vyčerpání alokovaných prostředků pro tento rok, a to i přes jejich opakované navyšování,“ píše se ve zprávě. Jen u rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, kde běží podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliard.
Celkem tak bylo v současných výzvách investováno do energetických úspor v rezidenčním sektoru přes 32 miliard korun. A ty došly o několik měsíců dříve, než bylo původně plánováno. Nad dalším pokračováním programu probíhají pracovní kulaté stoly a po vyhodnocení ukončené etapy budou připraveny návrhy na jeho další rozvoj, dodává MŽP
Revize programu je vítaná
„Zastavení programu je krok zpět. Vrací nás do éry kolových výzev, které brzdily domácnosti,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky. Podle něj je kontinuální podpora pro stát výhodnější a levnější, protože dává firmám jistotu a předvídatelnost. „Pozitivní zprávou je, že program RES+ (dotační program v rámci Modernizačního fondu zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů energie, pozn. redakce) pro obce a podnikatele pokračuje,“ dodává.
Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa zdůrazňuje, že prostor pro přenastavení programu určitě existuje. „Poslední úpravy přinesly jistou nevyváženost na úkor obnovitelných zdrojů. Uvítáme proto zjednodušení, odstranění diskriminace střech, zefektivnění a vyváženost mezi podporou úspor a obnovitelných zdrojů energie,“ říká. Odborníci již dříve upozorňovali, že poslední verze NZÚ byla vychýlená ve prospěch zateplování.
Podle Marty Gellové, ředitelky oborové aliance Šance pro budovy ukazuje dočasné uzavření příjmu žádostí programu Nová zelená úsporám na obrovský zájem domácností o energetické úspory. „Zároveň je to jasný signál, že kvalitní renovace jsou pro české rodiny cestou k nižším nákladům na bydlení. Rostoucí náklady nutí stále více domácností vydávat na bydlení přes 40 procent svých příjmů,“ dodává.
„Klíčové nyní bude, aby navazující etapa programu byla ještě přístupnější pro běžné domácnosti. Velký potenciál vidíme v renovačních pasech a v nové síti energetických poradců, kteří mohou lidem pomoci rozhodovat se informovaně a plánovat renovace jako ucelený proces, nikoli jen soubor dílčích kroků,“ domnívá se ředitelka Gellová.
Peníze prý v příštím roce budou
Odborníci a i zástupci zainteresovaných asociací oceňují, že i přes uzavření příjmu nových žádostí pokračuje administrace již odeslaných formulářů a to bez omezení. „Všechny podané žádosti budou nadále standardně vyhodnocovány, schvalovány a vypláceny. Žadatelé, jejichž žádost bude schválena, tedy žádosti s vydaným kladným rozhodnutím ministra, obdrží zálohu nejpozději na začátku příštího roku,“ ujišťuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad program administruje.
Podle expertů si ministerstvo oznámení o pozastavení dotačního programu již nějakou dobu připravovalo. Tisková zpráva nebyla psána narychlo, je důkladně propracovaná a podložená vhodnými argumenty. Ředitelka oborové aliance Šance pro budovy Gellová považuje také za důležité sdělení, že pro NZÚ jsou zajištěny peníze pro další období.
„Program má již nyní zajištěné další finanční prostředky – z Modernizačního fondu a z výnosů z emisních povolenek, a to v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2026, který schválila vláda 30. září 2025. Ty mohou v budoucnu doplnit také prostředky z připravovaného Sociálně klimatického fondu, určené pro pomoc zranitelným domácnostem,“ uvádí MŽP ČR.
Podle Jana Potuckého, ředitele Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) je dočasné uzavření žádostí o dotace v rámci Nová zelená úsporám potvrzením, že i po překonání energetické krize zájem domácností o investice do energeticky úsporných a efektivních opatření trvá. Program NZÚ využilo od svého vzniku přes 600 tisíc domácností, což z něj podle AVTČ činí tahouna moderní energetiky v Česku.
„Pokud chceme domácnostem pomoci k větším úsporám, je nanejvýš důležité, aby Nová zelená úsporám i Oprav dům po babičce pokračovaly i s nástupem nové vlády,“ říká Potucký. Z hlediska rostoucího zájmu dává podle něj smysl uvažovat o vyšší alokaci tak, aby programy dokázaly poptávku pokrýt i v následujících letech a nabízely stabilní a předvídatelné podmínky pro spotřebitele.