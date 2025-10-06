Vítězné hnutí ANO voličům slíbilo celou škálu nákladných novinek v sociální oblasti. Chce obnovit takzvané školkovné čili slevu na dani za umístění dítěte do školky, dotovat hypotéky, navýšit rodičovský příspěvek, změnit valorizace penzí či se zastropovat věk odchodu do starobního důchodu.
Už nyní je tak jasné, že nová vláda bude chtít rozpočet na příští rok přepracovat. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Otázkách Václava Moravce z konce září označila návrh rozpočtu za „cár papíru“, který se musí celý přepracovat.
Jasné už ale není, kde na své předvolební sliby chce vítěz voleb vzít peníze. „Nepočítá totiž s žádným výraznějším navyšováním daní a sází víceméně na jejich efektivnější výběr a rychlejší hospodářský růst,“ upozornil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.
Zázračný recept?
V rychlejší hospodářský růst, který by do státní kasy dodal potřebné peníze, moc nevěří ekonom Investiky Vít Hradil. „Každá vláda se snaží o hospodářský růst. Představa, že zrovna ANO přijde se zázračným receptem, není moc pravděpodobná. Může se to stát, ale nevidím důvod, proč by to tentokrát mělo být jinak,“ míní.
Podle ekonoma by vláda měla zvolit spíš opačný postup, a to rozpočet upravit až ve chvíli, kdy ekonomika začne svižně růst a do kasy přitečou očekávané příjmy. „Strategie ANO je jako vzít si hypotéku, na kterou nemám, s vidinou, že budu vydělávat víc,“ dodal Hradil pro iDNES.cz.
Víc by ANO rádo získalo také důsledným výběrem daní. V tom mu má pomoci boj s šedou ekonomikou. „Za mě je to předvolební styl komunikace, kdy nechcete říct, že někomu zvýšíte daně,“ uvedl hlavní ekonom investiční společnosti XTB Pavel Peterka. Dodal, že si ale od potlačení šedé ekonomiky vítěz voleb slibuje nereálně vysoké příjmy. „ANO si slibuje příjmy v řádu stovek miliard, ale výběr i nižších desítek miliard by byl velký úspěch,“ míní Peterka.
Ekonom Hradil k tomu dodává, že Česko má ve srovnání s jinými unijními zeměmi šedou ekonomiku spíš menší. „Už tohle značí, že prostor pro její zmenšení moc není. Když to nedokázala většina Evropy vyřešit líp, je odvážné si myslet, že my to zvládneme,“ upozorňuje.
Za zmíněné podnikatele věří prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, že ANO a další strany ve Sněmovně budou brát vážně podporu podnikatelů, kterou slibovaly. „Strategické investice do energetiky, dopravní infrastruktury a do bydlení se musí stát motorem hospodářského růstu. Stejně tak ale potřebujeme zmodernizovat naše školství, investovat do vědy, výzkumu a inovací a rozhýbat trh práce. Věřím, že i náš návrh na Byrokratický detox najde silnou podporu u nově zvolených poslanců, protože bez důsledného prosekání regulací a byrokracie se nemůže naše ekonomika nadechnout,“ očekává.
I stovky miliard ročně
Ekonom Hradil spočetl, že pokud by hnutí ANO zvládlo ihned prosadit všechny změny, které má v programu, tak by to státní kasu stálo v prvních letech vyšší desítky miliard.
Dramatičtější dopad by byl z dlouhodobého pohledu, protože to by se projevilo zrušení a osekání změn důchodového systému, které schválila dosavadní vláda Petra Fialy. „To by v kritických 40. a 50. letech, kvůli kterým reforma byla dělaná, znamenalo stovky miliard ročně navíc, a to jen za důchodový systém. Rozpočtová odpovědnost v programu ANO úplně chybí,“ spočítal Hradil.
Někteří ekonomové ovšem věří, že utrácení nové vlády přece jen bude mít nějaké limity. „Neočekávám, že by deficity veřejných financí měly přesahovat maastrichtská tři procenta HDP, předpokládá hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko.
Podobného názoru je také ekonom Pavel Peterka. „Vnímám to tak, že ať už strany slibují cokoli, všechny tak nějak chápou, že není možné ten stát předlužovat dlouhodobě schodky na úrovni 400 miliard jako to bylo za covidu. Snaha o udržení výdajů v rozumné míře vnímám, že snad budou všichni,“ řekl pro iDNES.cz.
Hrozí, že všemi očekávané přepracování rozpočtu ze strany nové vlády, bude doprovázet takzvané rozpočtové provizorium. „Režim rozpočtového provizória znamená, že vládní výdaje jsou každý měsíc omezeny na jednu dvanáctinu rozpočtu z předchozího roku,“ vysvětlil Rusinko.
Vyšší úroky delší dobu
Očekávané větší utrácení podle ekonomů nevyhnutelně doprovodí rychlejší inflace. „Pokud by výdajově štědrý program vítěze voleb nezůstal jen na papíře, ale mělo by dojít k jeho naplňování, uvolněná fiskální politika by s určitým odstupem začala znovu působit silně proinflačně,“ míní například analytik poradenské společnosti PwC Dominik Kohout.
Odborníci proto očekávají, že Česká národní banka raději ponechá úrokové sazby, jimiž inflaci krotí, raději vyšší delší dobu. To znamená dražší úvěry včetně hypoték.
„Centrální banka výdaje vlády bude reflektovat ve svém inflačním výhledu. Lze čekat, že vyšší tempo zadlužování bez nalezení dodatečných příjmů, což vypadá pravděpodobně, bude banka reflektovat ve svém rozhodnutí a bude opatrnější v případě poklesu sazeb. To i v kontextu toho, že mají od roku 2027 platit nové emisní povolenky, což by tlačilo na inflaci,“ shrnul situaci Peterka.
Investory uklidnili Motoristé
Výnosy českých státních dluhopisů po volbách klesají, což znamená nižší náklady na státní dluh. Podle analytiků nižší výnosy ukazují, že se zmírnily obavy investorů z výrazného zrychlení zadlužování Česka po změně vlády. Před volbami výnosy dluhopisů naopak rostly na nejvyšší hladinu za dva roky.
„Část trhu, zejména zahraniční investoři, se bála, že vládní střídání stráží může vést k výraznějšímu rozvolnění rozpočtové odpovědnosti státu a nárůstu veřejného zadlužení,“ uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Výnos desetiletého dluhopisu před volbami vzrostl na 4,5 procenta, na té úrovni byl poprvé od podzimu 2023.
V pondělí se vývoj na trhu obrátil a výnosy dluhopisů klesají. „Desetiletý bond aktuálně nese 4,4 procenta, to znamená, že si vláda půjčuje o něco levněji. Investoři pozitivně hodnotí jasnou většinu ANO a skutečnost, že pravděpodobný koaliční partner Motoristé patří mezi zastánce zodpovědné rozpočtové politiky,“ řekl ČTK portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Podobně hodnotí vývoj ocenění dluhopisů i ekonom Jan Bureš. „Jako hlavní koaliční partner se pro hnutí ANO rýsují Motoristé, kteří jsou minimálně podle rozpočtových cílů o poznání ‚konzervativnější‘ a chtějí v roce 2029 vyrovnaný rozpočet,“ uvedl.
Investoři podle něj kladně hodnotí i to, že se nová vláda nebude muset opírat o uskupení Stačilo!, jehož volební program představoval největší zvýšení státních výdajů. „Český dluhopisový trh může přijmout jako jistou úlevu, že složení vlády nebude ovlivňovat radikální levice a nejextrémnější výdajové plány ‚spadnou pod stůl‘,“ uzavřel Bureš.