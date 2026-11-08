Dopis Evropské komisi předala v úterý 3. listopadu evropská oborová asociace Tobacco Europe jménem všech signatářů. Kromě výrobců se pod něj podepsali i velkoobchodníci, logistické firmy a maloobchodní řetězce, tedy lidé z té části trhu, která v debatě o regulaci podle signatářů zatím zaznívá jen málo.
Za Českou republiku dopis podpořily společnosti GECO, GGT CZ, Metalimex, PEAL, PressMedia, Tobacco DC, Top Tank, VALMONT CR, VELTA Free Shop a VELTA PLUS EU a k nim Česká asociace značkových výrobků. Mezi firmami jsou velcí distributoři tabákových výrobků i provozovatelé prodejních sítí, včetně trafik a prodejen duty free.
Načasování není náhodné. Současná evropská směrnice o tabákových výrobcích pochází z roku 2014 a vznikala v době, kdy se trh točil hlavně kolem klasických cigaret. Od té doby se rozšířily elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky. Komise letos na jaře zveřejnila vyhodnocení dosavadních pravidel, v létě uzavřela veřejnou konzultaci a návrh nové směrnice by měla předložit do konce roku.
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Mluví se mimo jiné o omezení příchutí, zákazu jednorázových e-cigaret nebo jednotném balení bez loga. Signatáři v dopise připomínají, že na stole je zároveň revize směrnice o reklamě na tabák, nové nastavení spotřebních daní a návrhy spojené s příštím dlouhodobým rozpočtem EU. Podle nich jde o rozhodující chvíli pro celé odvětví.
Firmy chtějí, aby se počítalo i s ekonomikou
Signatáři v dopise uvádějí, že politiku chránící veřejné zdraví podporují. Zároveň ale tvrdí, že tohoto cíle lze dosáhnout i se současnými pravidly. Komisi vyčítají, že její vyhodnocení dostatečně nebere v úvahu posun trhu k bezdýmným výrobkům, do kterého firmy investují miliardy eur.
Upozorňují také, že jednotlivé revize se sice projednávají zvlášť, ale jejich dopady se sejdou na stejném řetězci od pěstitelů a výroby přes sklady a dopravu až po pult trafiky. Komisi proto žádají, aby do přípravy pravidel zapojila firmy ze všech částí trhu a vycházela z dat. Chtějí také, aby unie neregulovala víc, než je nutné, nechala prostor členským státům a před přijetím změn spočítala, jaké budou mít ekonomické a sociální dopady.
„Rozhodnutí přijatá v Bruselu budou na roky dopředu určovat budoucnost celého evropského hodnotového řetězce,“ stojí v dopise.
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Signatáři se opírají o studii S&P Global Market Intelligence, která vychází z dat za rok 2021. Podle ní evropský řetězec tradičních tabákových a nových nikotinových výrobků podporuje přibližně 1,55 milionu pracovních míst. Jeho celkový příspěvek k HDP sedmadvacítky studie vyčíslila na 194,5 miliardy eur, na spotřebních daních a DPH pak odvětví přináší veřejným rozpočtům zhruba 107 miliard eur ročně.
Nelegální obchod
Velký prostor dostává v dopise nelegální obchod. Podle signatářů je v unii nelegální zhruba každá desátá vykouřená cigareta. Rozpočty EU a členských států kvůli němu podle odhadu Evropské komise, který letos cituje i Evropský účetní dvůr, přicházejí zhruba o 13 miliard eur ročně. Auditoři zároveň připouštějí, že skutečný rozsah nelegálního trhu přesně spočítat nejde.
Problém se týká i Česka. Podle studie KPMG se tu v roce 2024 vykouřilo zhruba 980 milionů nelegálních cigaret, tedy 8,1 procenta celkové spotřeby. Na spotřební dani a DPH tím stát podle odhadu přišel přibližně o 5,3 miliardy korun.
Pokud budou nová pravidla příliš přísná nebo špatně nastavená, část zákazníků si podle signatářů může výrobky obstarat mimo legální trh. Peníze pak místo legálních prodejců a veřejných rozpočtů skončí u nelegálních dodavatelů.
Zastánci přísnější regulace mají opačný pohled. Komise ve svém vyhodnocení došla k závěru, že dosavadní pravidla veřejnému zdraví pomohla, a za hlavní nový problém označila rychlé šíření nikotinových výrobků mezi mladými lidmi. Unie si zároveň dala za cíl, aby do roku 2040 kouřilo méně než pět procent populace. Protitabákové organizace dlouhodobě upozorňují, že argument černým trhem používá průmysl hlavně k oddalování přísnějších pravidel.
O konečné podobě směrnice rozhodnou členské státy v Radě EU spolu s Evropským parlamentem. Hodně tak bude záležet i na tom, jakou pozici zaujme česká vláda.