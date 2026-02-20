Strategie se povedla, míní byznys. Otázka ale je, zda se přerodí v praxi

Autor: , ,
Aktualizujeme   12:20
Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění svých ambiciózních cílů bude. Podobných dokumentů už totiž vzniklo nepřeberně, většinou ale zůstaly na papíře.
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Základní teze nové strategie považuji za smysluplné. Zvyšování přidané hodnoty ekonomiky je klíčovou podmínkou dalšího růstu životní úrovně. Oceňuji zejména důraz na vzdělání a inovace, tedy dva pilíře dlouhodobé prosperity,“ reagoval na představení nové hospodářské strategie hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který se na strategii podílel, mají být motorem hospodářského růstu v Česku hlavně zaměstnavatelé, zaměstnanci či živnostníci. Zmínil také podporu startupů.

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Vládní zmocněnec pro startupy Martin Jiránek si novou strategii chválí. „Strategie dobře pojmenovává problémy, tedy potřebu zvýšit počet úspěšných startupů, rozvíjet transfer technologií či aktivizovat soukromý kapitál směrem k investicím do inovací. A nabízí cíle k řešení těchto potřeb,“ uvedl na dotaz iDNES.cz.

Vláda například přislíbila, že vypracuje startupový zákon. Zástupci mladých firem po něm volají dlouho. Tvrdí totiž, že potřebují jiný legislativní rámec než větší a zavedené firmy. Přáli by si například vytvořit nový způsob pracovního poměru, který by na rozdíl od švarcsystému byl legální, ale zároveň flexibilnější než běžný úvazek.

Strategie také slibuje vylepšení systému zaměstnaneckých akcií, kde kus práce odvedla už předchozí vláda.

Menší papírování pro firmy a výhodnější akcie. Poslanci kývli na zásadní změny

V části věnované energetice strategie počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.

O dopadech plánu na převzetí energetického giganta ČEZ už redakce iDNES.cz informovala dříve. Například podle energetického experta Jiřího Gavora by se tím zjednodušily různé úkoly, které před transformací energetiky stojí. „Efekt státního vlastnictví je zjevný při rozsáhlých investicích. Zjednodušilo by to dostavbu Dukovan,“ míní.

Důležité bude konkrétní nastavení a výsledky

Část hospodářské strategie věnovaná energetice je podle Jakuba Odložilíka, ředitele TEDOM energie koncepčně nastavená správně. „Podpora plynové kogenerace, rozvoj obnovitelných zdrojů i plánované navyšování instalovaného výkonu dávají smysl a představují realistický, technologicky proveditelný směr, který může českou energetiku výrazně posunout dopředu. Otazníky zůstávají u malých modulárních reaktorů. Zatím jde spíše o technologii na papíře a nepředstavuje řešení v horizontu, ve kterém Česká republika potřebuje upevnit svou energetickou soběstačnost a konkurenceschopnost,“ říká.

Česká sázka na malé jádro od Rolls Royce zatím vychází. Máme náskok, hlásí firma

Rozhodující však bude podle Odložilíka především samotné provedení strategie. Jak dodává, je cítit nesoulad mezi deklarovanými cíli a konkrétními kroky státu, zejména pokud jde o omezování podpůrných mechanismů a přenášení investiční odpovědnosti na veřejný sektor. „Stát by měl především vytvořit stabilní a předvídatelný rámec, který bude pro investory srozumitelný a atraktivní a umožní zapojení soukromého kapitálu,“ zdůrazňuje Odložilík.

Bohuslav Čížek, ředitel pro legislativu Svazu energetiky ČR oceňuje, že mezi hlavními klíčovými pilíři pro konkurenceschopnost a úspěšnou transformaci je právě energetika. „Cíle, jako jsou konkurenceschopné ceny energie, bezpečnost a stabilita dodávek, modernizace a rozvoj přenosové a distribuční soustavy či nových zdrojů energie jsou nezpochybnitelné. Důležité ale bude konkrétní nastaveni a výsledky,“ upozorňuje.

Strategie už byly, změny nepřišly

Hospodářská komora předloženou strategii vlády chválí: „Správně reaguje na nejdůležitější bariéry rozvoje podnikání a potřeby podnikatelského sektoru i celé ekonomiky a zároveň navazuje na závazky vlády z programového prohlášení,“ uvádí v tiskovém prohlášení.

Skutečný přínos strategie se však podle HK ČR ukáže až podle toho, jak budou její záměry přeloženy do konkrétních kroků: do implementačních plánů, měřitelných cílů, harmonogramů, legislativních změn a rozpočtového zajištění.

„Teprve způsob realizace ukáže, zda strategie skutečně vytvoří podmínky pro investice, inovace a export, zda povede k růstu produktivity a ziskovosti podniků a zda současně přinese kýžené snížení administrativní zátěže a vyšší předvídatelnost regulace,“ dodává mluvčí komory Jan Sotona.

Právě přerod do praxe bývá pro podobné dokumenty velmi těžký. „Největší bolestí podobných strategií je jejich implementace. V posledních letech bylo podobných strategických dokumentů představeno hned několik, zásadnější změny ale nepřišly. Rozhodující proto bude rychlost a disciplína v provedení – tedy jasné priority, harmonogram, odpovědnost a měřitelné milníky. Bez toho zůstanou i dobře míněné záměry jen na papíře,“ apeluje ekonom Dominik Rusinko.

Kde na to vzít?

Stěžejní otázkou jsou podle Rusinka finance. Rozpočet se totiž už teď topí v obřích schodcích.

Pozitivně vnímá posun od přímých dotací směrem k mobilizaci privátního kapitálu. „Například pro infrastrukturní stavby prostřednictvím investičních mechanismů nebo takzvaných PPP projektů. To by mělo zčásti ulevit veřejným rozpočtům, i tak ale zůstává nová hospodářská strategie relativně nekonkrétní ohledně fiskálních dopadů a zdrojů financování,“ upozornil ekonom.

Ministryně financí Alena Schillerová si ovšem stojí za svým názorem, že státní rozpočet není cíl, ale nástroj hospodářské politiky. „Výdaje nemůžeme hodnotit jen podle toho, kolik stojí dnes, ale podle toho, co přinesou ekonomice zítra. Inovace a podobně, to něco stojí, ale vrátí se to na vyšší životní úrovni, růstu ekonomiky i lepších veřejných financích,“ shrnula ministryně.

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0. schválila vláda v polovině února. Strategie vychází z dokumentu, který přestavilo hnutí ANO už loni před volbami. Podle ministra Karla Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit.

