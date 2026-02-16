Nová hospodářská strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
„Hlavním tahounem hospodářství se musí stát privátní sektor, nikoliv stát. Úkolem státu bude k tomu vytvořit předvídatelné prostředí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Ministr zároveň zdůraznil, že strategie je v souladu s programovým prohlášením vlády.
Místo dotací motivace
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.
„Jde o detailní soubor strategických opatření, které mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu,“ podotkl Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů EU, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem. „Chceme méně dotovat a více motivovat firmy k investicím,“ dodal ministr.
Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.
Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.