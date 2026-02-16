Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Vláda schválila novou hospodářskou strategii. Obsahuje opatření, jimiž chce zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se přitom na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu. Po jednání kabinetu to na tiskové konferenci oznámil premiér Andrej Babiš.

Nová hospodářská strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.

Premiér Andrej Babiš na jednání vlády (16. února 2026)

Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

„Hlavním tahounem hospodářství se musí stát privátní sektor, nikoliv stát. Úkolem státu bude k tomu vytvořit předvídatelné prostředí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Ministr zároveň zdůraznil, že strategie je v souladu s programovým prohlášením vlády.

Místo dotací motivace

V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.

„Jde o detailní soubor strategických opatření, které mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu,“ podotkl Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů EU, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem. „Chceme méně dotovat a více motivovat firmy k investicím,“ dodal ministr.

Lov na zahraniční investory: Česko těsně před volbami narychlo vylepšuje pravidla

Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.

Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.

