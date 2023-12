Hyundai přestaví závod v Nošovicích. V budoucnu tam chce vyrábět jen elektroauta

Napsal to v pondělí server E15.cz, kterému to řekl šéf výroby závodu Martin Klíčník. Mluvčí závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Petr Michník v listopadu ČTK řekl, že podíl aut s čistě elektrickým pohonem by měl v roce 2030 tvořit 70 procent produkce závodu.

V současnosti Hyundai v Nošovicích vyrábí modely Tucson, i30 a Kona Electric, tedy první elektromobil automobilky vyráběný mimo Koreu. Vozy se spalovacím i elektrickým pohonem sjíždějí ze stejné výrobní linky. Klíčník řekl E15, že se svým týmem nyní zpracovává několik variant přestavby linky.

„V příštím roce si jednu variantu vybereme. Samotná úprava by se měla uskutečnit buď v roce 2025, nebo později,“ uvedl. Práce na úpravě linky by neměly narušit výrobu, plánované budou postupně během běžných letních a vánočních odstávek. Po úpravě by měla být linka schopná vyrábět také více modelů elektromobilů.

„Chceme-li od roku 2035 obchodovat pouze s elektromobily, jedním modelem trh nenakrmíme. Logicky musí přicházet další modely. I proto rozšiřujeme náš tým inženýrů, abychom zvládli práci na vícero nových modelech v budoucnu. Nyní má tým výroby asi 180 inženýrů, nově přibude dalších 26,“ řekl Klíčník.

Právě od roku 2035 totiž nebude možné na trzích Evropské unie prodávat nové automobily se spalovacími motory. Většina vozů z Nošovic přitom míří na největší evropské trhy do Německa, Francie či Velké Británie.

Hyundai v Nošovicích loni vyrobil 322 500 aut, letos to bude možná až 340 000 vozů. Podíl automobilů s čistě elektrickým pohonem v závodě podle E15 postupně stoupá. Loni to bylo každé desáté auto, letos podíl vzroste ke 13 procentům, příští rok na 17 procent.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Vedle osobních automobilů vyrábí také dva typy šestistupňových manuálních převodovek. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Loni podniku stoupl zisk o 2,05 miliardy na 10,96 miliardy korun a tržby o 27,31 miliardy na 167,73 miliardy korun.