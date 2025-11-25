Zemní plyn bude do České republiky proudit z norského kontinentálního šelfu, kde se nachází i největší evropské ložisko Troll ležící v Severním moři, asi 70 kilometrů od Bergenu. Do tuzemska se bude přepravovat podmořskými plynovody a následně přes Německo.
Podle Pražské plynárenské představuje dohoda přístup k ověřenému evropskému zdroji, který splňuje veškeré kvalitativní požadavky a díky způsobu těžby a přepravy přináší i nižší emisní stopu.
„Smlouva výrazně posiluje jistotu dodávek pro naše zákazníky. Její objem pokryje mimo jiné velkou část spotřeby domácností, které zásobujeme,“ uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Ludvík Baleka.
Spokojenost s novou spoluprací potvrzuje i norský partner. „Těší nás, že můžeme přispět k zásobování českých domácností a podniků energií. Norský kontinentální šelf je klíčovou evropskou oblastí a tato dlouhodobá dohoda ukazuje, jak evropské energetické firmy hledají spolehlivé evropské zdroje,“ říká generální ředitel Equinoru Anders Opedal.
Pražská plynárenská je jedním z největších dodavatelů energií v Česku a patří mezi významné podniky vlastněné hlavním městem Prahou. Její dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce provozuje v Praze a okolí téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Další dceřiná firma, Prometheus, se zaměřuje na dodávky tepla a komplexní energetické služby a podílí se na plnění Klimatického plánu hlavního města.
Co je Equinor?
Norská mezinárodní energetická společnost se sídlem ve Stavangeru patří mezi největší dodavatele energie do EU a Spojeného království. Působí v oblasti těžby ropy a zemního plynu, obnovitelných zdrojů i nízkouhlíkových technologií. Na norském kontinentálním šelfu je hlavním operátorem těžby a celosvětově zaměstnává zhruba 25 000 lidí.