Noc pivovarů se rozšířila do tří krajů. Druhý ročník přilákal tisíce lidí

  14:24
Druhý ročník Noci pivovarů přilákal ve třech krajích přes pět tisíc návštěvníků. Do akce se zapojilo téměř 50 malých i velkých pivovarů, které nabídly exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a která jsou často veřejnosti nepřístupná. Pořádaly třeba setkání se sládky, degustace nebo školy čepování.
ilustrační snímek | foto: Noc pivovarů

Návštěvníci v kunčickém pivovaru Ogar 24. dubna 2026
Beskydský pivovárek uvařil na Noc pivovarů speciál Black Magic IPA. (24. dubna...
Jedním ze zapojených pivovarů byl i ten ve středočeském Kytíně. (24. dubna 2026)
Noc pivovarů v Radegastu 24. dubna 2026
Noc pivovarů se letos ve druhém ročníku rozšířila z Plzeňského kraje i do středních Čech a do Moravskoslezského kraje. Celkem se ve třech regionech během pátečního večera a noci otevřelo téměř 50 pivovarů různých velikostí. Každý z nich si pro návštěvníky připravil vlastní program. Základ tvořily komentované prohlídky se sládky a ochutnávky místního piva.

Mnoho pivovarů ale nabídlo i další aktivity, jako například slepé degustace, školy čepování, hudební program nebo videoprojekci. Nechyběly ani pivní speciály uvařené u příležitosti akce.

Návštěvníci v kunčickém pivovaru Ogar 24. dubna 2026
Beskydský pivovárek uvařil na Noc pivovarů speciál Black Magic IPA. (24. dubna 2026)
Jedním ze zapojených pivovarů byl i ten ve středočeském Kytíně. (24. dubna 2026)
„Noc pivovarů znovu potvrdila, že pivo v Česku není jen nápoj, ale je to fenomén, spojení lidí, řemesla, tradice i moderních technologií. Ukázali jsme návštěvníkům, co všechno se musí v pivovaru stát, než si mohou vychutnat pivo. Bylo vidět, že lidé chtějí pivo nejen ochutnávat, ale zajímají se o místa, kde se vaří, i lidi, kteří za pivem stojí. Noc pivovarů byla jednoznačně oslavou české pivní kultury,“ říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Řada pivovarů pro návštěvníky připravila nad rámec prohlídek či degustací ještě další netradiční program. V minipivovaru Hukvaldy uspořádali noční veřejné vaření piva, v Městském pivovaru Domažlice mohli návštěvníci prozkoumat pivo a pivní kvasinky pod mikroskopem nebo ochutnat různé druhy sladů.

V Poděbradech slavnostně nasvítili pivovarský komín, v Tahounovi měl koncert písničkář Vojtaano, v Kořenáči hrála cimbálová kapela, z Ogara si mohli účastníci odnést limitovaný degustační krýgl a z Radouše zase upomínkovou lahev se světlým ležákem Ilgner 12⁰.

Od zrna k načepovanému půllitru. Prazdroj ukazuje cestu k pivu v přímém přenosu

„Na myšlence Noci pivovarů se mi líbí, že propojuje celé řemeslo od malých pivovarů, jako jsme my, až po ty velké. Všichni to děláme s velkým nadšením, a to jsme také chtěli lidem během Noci pivovarů ukázat. Kromě prohlídek jsme nachystali i speciální degustace piv a skvělé bylo, že se díky počasí mohly odehrávat i na zahrádce, která byla zcela zaplněná,“ popisuje Chris Bearwaldt, majitel a sládek západočeského pivovaru Zhůřák.

„Máme rádi akce, na nichž se scházejí lidé a utužuje se pivní komunita. Takže se zapojením do Noci pivovarů jsme ani chvilku neváhali. Načasovali jsme vaření speciálu New England IPA tak, abychom ho mohli slavnostně narazit právě na Noc pivovarů,“ dodává Martin Prokop, manažer pivovaru Tahoun ze středočeských Všejan.

Muzeální expozice i doprava zdarma

Některé z pivovarů nabídly i ukázky pivovarské historie a technologií. Například Parostrojní pivovar v Lobči představil expozici rekonstruované parostrojní technologie. Návštěvu muzea nebo netradiční ochutnávku pivovarských sladů připravil Královský pivovar Krušovice. Černokostelecký pivovar pak přišel s komentovanými prohlídkami Národního muzea pivovarnictví s výstavou pivovarnických technologií z dob průmyslové revoluce.

Výletem do historie se stala třeba i návštěva mladoboleslavského pivovaru eMBe, který se usadil v bývalé barokní sladovně a později továrně na škrob, nebo pivovaru Elektrárna v industriálních prostorech původní elektrorozvodny v Plzni. Městský pivovar Domažlice zase ukázal interaktivní expozici „Pozor, hranice!“, která mapuje život lidí na obou stranách česko-německé hranice od pravěku až po současnost.

Na severní Moravě a v Plzeňském kraji měli návštěvníci cestování do pivovarů jednodušší díky pěti zvláštním autobusovým linkám, které zdarma vypravily Plzeňský a Moravskoslezský kraj.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

Regulace cen pohonných hmot zůstává. Pumpám dává jistotu, řidič změnu nepocítí

Čerpací stanice Shell v Koterovské ulici v Plzni - litr nafty za stropových...

Ministerstvo financí bude i v květnu nadále regulovat ceny pohonných hmot, ovšem s několika změnami. Nově se maximální ceny budou počítat z třídenního průměru, nikoli z jednodenních hodnot. Od května...

27. dubna 2026  14:51

Noc pivovarů se rozšířila do tří krajů. Druhý ročník přilákal tisíce lidí

ilustrační snímek

Druhý ročník Noci pivovarů přilákal ve třech krajích přes pět tisíc návštěvníků. Do akce se zapojilo téměř 50 malých i velkých pivovarů, které nabídly exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a...

27. dubna 2026  14:24

Hlasujte pro dobrou věc. Které projekty podpoří ČSOB pomáhá regionům?

Advertorial
Pomáhají tam, kde je to potřeba. Podpořte svým hlasem smysluplné aktivity ve...

Rozhodněte o tom, kdo ve vašem okolí získá finanční příspěvek. V jarní vlně programu ČSOB pomáhá regionům se o přízeň ucházejí desítky projektů od péče o vodicí psy až po pomoc dětem s autismem. Svým...

27. dubna 2026  14:01

S nákupem letenek neotálejte, vyzval španělský ministr. Bojí se, že zdraží

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu (vlevo) na snímku se...

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval turisty k včasnému nákupu letenek. Podle něj totiž hrozí, že budou čím dál dražší. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států...

27. dubna 2026  13:29

Zásobníky plynu jsou prázdnější než loni. Nedostatek nehrozí, uklidňují experti

Topná sezona potvrdila zájem o zemní plyn v Česku, říkají zástupci Svazu...

Letošní topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o téměř pět procent, uvádí energetici. Dodávky tepla i plynu ale probíhaly bez větších výpadků i během...

27. dubna 2026  11:56

Chaos v dodávkách nekončí. Válka zdražila i klíčové díly pro telefony a počítače

Zaměstnanec pracuje na výrobě desky desek plošných spojů v továrně v čínském...

Kvůli válce na Blízkém východě a výpadku dodávek klíčových surovin rostou ceny desek plošných spojů. Ty se používají téměř ve všech elektronických zařízeních od smartphonů a počítačů až po servery...

27. dubna 2026  10:55

Čína uvalila sankce i na české zbrojařské firmy. Tchaj-wan dopady sankcí odmítá

Čína spustila vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu. Tchaj-wanská stíhačka...

Sankce, které Čína zavedla vůči sedmi evropským firmám a subjektům z obranného průmyslu, nenaruší schopnost Tchaj-wanu získávat zbraně, uvedl podle agentury Reuters tchajwanský ministr obrany...

27. dubna 2026  7:06

Lokomotivě je třeba umět naslouchat, říká budoucí mechanik

Advertorial
Lukáš Holásek

Když byl Lukáš Holásek ještě malý, stačilo mu ke štěstí jediné: zahlédnout projíždějící vlak. „Prý jsem byl úplně fascinovaný už jen tím, že něco takového existuje,“ usmívá se dnes sedmnáctiletý...

27. dubna 2026

Z kuchyně až do továrny. Recept ladila roky, teď má „továrnu“ na modelínu

Premium
Firma MessyPlay vyrábí hrací modelínu pro děti. V Karlíně mají show room, kde...

Před 14 lety stála Kateřina Exnerová doma nad pánvičkou a vyráběla si svou první plastelínu, kterou si i nyní dělá mnoho maminek po celé republice. Následovala řada let ladění receptury, aby byla...

27. dubna 2026

Část rychlodrah bude i pro obranu země. Třeba tunel do Německa

ilustrační snímek

Se splněním požadovaných výdajů na obranu Česku významně pomůže železnice. Mezi položky, které bude možné zahrnout do rozpočtu na armádu a čerpat na ně peníze plynoucí na obranu, bude i část velkých...

27. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně připlatí, ukázal průzkum

Poznejte vítěze oceněné značkou Regionální potravina.

Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování...

26. dubna 2026

Švédsko chce změnit směr ve vzdělávání dětí, vrací se ke knihám a tužce

Žákyně procvičuje psaní rukou na základní škole Djurgardsskolan ve Stockholmu....

Švédská vláda se snaží omezit používání tabletů a počítačů ve školách a vrací do výuky knihy, papíry a tužky. Cílem má být zlepšení gramotnosti a soustředění žáků. Podle kritiků méně technologií může...

