Noc pivovarů se letos ve druhém ročníku rozšířila z Plzeňského kraje i do středních Čech a do Moravskoslezského kraje. Celkem se ve třech regionech během pátečního večera a noci otevřelo téměř 50 pivovarů různých velikostí. Každý z nich si pro návštěvníky připravil vlastní program. Základ tvořily komentované prohlídky se sládky a ochutnávky místního piva.
Mnoho pivovarů ale nabídlo i další aktivity, jako například slepé degustace, školy čepování, hudební program nebo videoprojekci. Nechyběly ani pivní speciály uvařené u příležitosti akce.
„Noc pivovarů znovu potvrdila, že pivo v Česku není jen nápoj, ale je to fenomén, spojení lidí, řemesla, tradice i moderních technologií. Ukázali jsme návštěvníkům, co všechno se musí v pivovaru stát, než si mohou vychutnat pivo. Bylo vidět, že lidé chtějí pivo nejen ochutnávat, ale zajímají se o místa, kde se vaří, i lidi, kteří za pivem stojí. Noc pivovarů byla jednoznačně oslavou české pivní kultury,“ říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.
Řada pivovarů pro návštěvníky připravila nad rámec prohlídek či degustací ještě další netradiční program. V minipivovaru Hukvaldy uspořádali noční veřejné vaření piva, v Městském pivovaru Domažlice mohli návštěvníci prozkoumat pivo a pivní kvasinky pod mikroskopem nebo ochutnat různé druhy sladů.
V Poděbradech slavnostně nasvítili pivovarský komín, v Tahounovi měl koncert písničkář Vojtaano, v Kořenáči hrála cimbálová kapela, z Ogara si mohli účastníci odnést limitovaný degustační krýgl a z Radouše zase upomínkovou lahev se světlým ležákem Ilgner 12⁰.
„Na myšlence Noci pivovarů se mi líbí, že propojuje celé řemeslo od malých pivovarů, jako jsme my, až po ty velké. Všichni to děláme s velkým nadšením, a to jsme také chtěli lidem během Noci pivovarů ukázat. Kromě prohlídek jsme nachystali i speciální degustace piv a skvělé bylo, že se díky počasí mohly odehrávat i na zahrádce, která byla zcela zaplněná,“ popisuje Chris Bearwaldt, majitel a sládek západočeského pivovaru Zhůřák.
„Máme rádi akce, na nichž se scházejí lidé a utužuje se pivní komunita. Takže se zapojením do Noci pivovarů jsme ani chvilku neváhali. Načasovali jsme vaření speciálu New England IPA tak, abychom ho mohli slavnostně narazit právě na Noc pivovarů,“ dodává Martin Prokop, manažer pivovaru Tahoun ze středočeských Všejan.
Muzeální expozice i doprava zdarma
Některé z pivovarů nabídly i ukázky pivovarské historie a technologií. Například Parostrojní pivovar v Lobči představil expozici rekonstruované parostrojní technologie. Návštěvu muzea nebo netradiční ochutnávku pivovarských sladů připravil Královský pivovar Krušovice. Černokostelecký pivovar pak přišel s komentovanými prohlídkami Národního muzea pivovarnictví s výstavou pivovarnických technologií z dob průmyslové revoluce.
Výletem do historie se stala třeba i návštěva mladoboleslavského pivovaru eMBe, který se usadil v bývalé barokní sladovně a později továrně na škrob, nebo pivovaru Elektrárna v industriálních prostorech původní elektrorozvodny v Plzni. Městský pivovar Domažlice zase ukázal interaktivní expozici „Pozor, hranice!“, která mapuje život lidí na obou stranách česko-německé hranice od pravěku až po současnost.
Na severní Moravě a v Plzeňském kraji měli návštěvníci cestování do pivovarů jednodušší díky pěti zvláštním autobusovým linkám, které zdarma vypravily Plzeňský a Moravskoslezský kraj.