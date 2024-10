Nobelovu cenu za ekonomii získali experti za výzkum nerovnosti mezi státy

Rychlovlaky v Česku pojedou 320 km/h. Příští rok začne stavba, slibuje úředník

Do roku 2040 by měla být hotová síť vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. V Rozstřelu to potvrdil Martin Švehlík, zástupce ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic. Jako...