Operátoři si stěžují na kybernetického regulátora. Měl uvádět nepravdy

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) společně s Výborem nezávislého ICT průmyslu si stěžuje ve veřejném dopise u dohledového orgánu – sněmovní Stálé komise pro kontrolu činnosti NÚKIB.

Státní regulátor se sídlem v Brně měl poslance nepravdivě informovat minimálně ve třech případech. Všechny se vztahují k nejkontroverznější části zákona upravující pravomoc rozhodovat o možném omezení dodavatelů. Ta se podle pozměňovacích návrhů nakonec má přesunout z NÚKIBu na vládu.

„Jsme skutečně znepokojeni tím, že se vysoce postavení státní úředníci dopouští takto zavádějících tvrzení přímo před členy zákonodárného sboru. Měli by to být právě oni, kdo nejdále dohlédnou důsledky jimi navrhovaných opatření,“ uvádí se v dopise, který má redakce iDNES.cz k dispozici. NÚKIB se k obsahu dopisu dle serveru Lupa.cz nechce vyjadřovat.

V dopisu, který APMS adresoval dohledovému orgánu NÚKIBu, se operátoři ohrazují nad informací ředitele úřadu Lukáše Kintra, který označil zacílení mechanismu hodnocení bezpečnosti dodavatelského řetězce na rizika ve stupni „vysoká a kritická“ za ústupek. Kintr měl poslancům tvrdit, že v předchozích verzích při jednání ve sněmovních výborech úřad navrhoval pod mechanismus zahrnout i aktiva s hodnocením „nízká a střední“.

To podle operátorů neodpovídá realitě. Rozšíření výčtu dle operátorských lobbistů by „fakticky limitovalo rozhodovací kompetenci vlády.“ APMS poukazuje na to, že kabinet by při svém rozhodování nemohl být mírnější, ani kdyby vláda dospěla k závěru, že určitou činnost nebo vlastnost nelze považovat za takzvanou neopominutelnou funkci, když by se mechanismus vždy vztahoval na všechna aktiva ohodnocená podle vyhlášky NÚKIBu na úrovni vysoká.

„Budí to v nás dojem, že NÚKIB má zájem získat maximální pravomoci, aniž by nesl politickou zodpovědnost za svoje rozhodnutí,“ uvádí APMS s tím, že asociace nikdy nezpochybňovala, že „stát (reprezentovaný vládou) má mít zákonné právo vstupovat do dodavatelsko-odběratelských vztahů u nejkritičtější části infrastruktury, která je pro stát významná, tak, aby minimalizoval jakákoliv zbytková rizika (…) na některých dodavatelích,“ uzavírají lobbisté.