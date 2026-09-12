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Lex Kratom jde na vládu. Novela obsahuje nejasnosti v regulaci nikotinových sáčků

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  17:00
nikotinové sáčky (ilustrační snímek)

nikotinové sáčky (ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Vláda bude v pondělí projednávat Lex Kratom, který zavádí několik vzájemně prDo novely zákona ale na poslední chvíli přibyla celá řada pasáží, které vyvolávají otázky o dalším osudu nikotinových sáčků, elektronických cigaret a zahřívaných bylinných výrobků. Podle ministerstva jejich zákaz nehrozí.

Ne zcela jasná pasáž, která byla do návrhu zákona přidána tento týden, obsahuje pasáž o tom, že „nikotinové sáčky bez obsahu tabáku nesmí obsahovat návykové látky (…) a další látky, u nichž byl v zahřáté nebo nezahřáté formě prokázán toxický účinek.“ Problém je v tom, že nikotin je sám o sobě návykovou i toxickou látkou. Znění novely proto podle stínového ministr za ODS Štěpána Slováka něj není dostatečně jednoznačné.

„Pokud by byl zákaz vykládán doslovně a široce, mohl by se vztahovat i na samotný nikotin nebo běžně používané nikotinové soli. Výsledkem by mohl být faktický zákaz celé kategorie nikotinových sáčků, přestože důvodová zpráva takový záměr výslovně nepopisuje,“ uvádí Slovák.

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Ministerstvo zdravotnictví však tyto spekulace dementuje. „Navrhovaná úprava neznamená zákaz nikotinových sáčků a ministerstvo zdravotnictví jejich stažení z českého trhu nenavrhuje. Cílem je nastavit pro ně obdobná pravidla, jaká již dnes platí například pro elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, a současně jednoznačně stanovit dozorové kompetence,“ sdělil úřad portálu iDNES.cz.

Podle úřadu jde o to, aby výrobci, distributoři a prodejci měli jasně stanovené povinnosti, zejména pokud jde o bezpečnost a složení výrobků. Pro spotřebitele to to má znamenat vyšší míru ochrany a účinnější kontrolu výrobků uváděných na český trh. „Navrhovaná novela jejich zákaz nezavádí,“ doplnil úřad.

Dle vyjádření výrobců s nimi nikdo z ministerstva zdravotnictví omezení forem nikotinu nekonzultoval a není tak zřejmé, zda si úřad uvědomuje skutečné dopady navrhovaných změn.

Největší otázka tak visí nad nikotinem, jenž výrobky, o kterých novela pojednává, obsahují. Nově bude možné použít jen jednu jeho formu. Ta je ale podle výrobců značně nestabilní. Proto jsou u nikotinových sáčků a dalších bezdýmných alternativ nutné stabilizační složky, které ale novela explicitně zakazuje. Bez nich není možné dané výrobky vyrobit a uvést na trh. „Novela se tak fakticky pokouší zakázat hned několik kategorií dnes legálních a zdaněných alternativních nikotinových výrobků,“ zní ze strany výrobců.

Zdravotnický deník uvedl, že případný výpadek nikotinových sáčků z legálního trhu by mohl znamenat výpadek zhruba miliardy korun ročně pro veřejné rozpočty. Zásadní omezení legálního trhu by zároveň mohlo část uživatelů přivést k nikotinovým výrobkům s vyšší škodlivostí. Užívání nikotinových sáčků přitom podle průzkumu Státního zdravotního ústavu mezi lety 2024 a 2025 kleslo z 4,9 na 2,6 procenta v celé populaci a z 15,4 na 10 procent mezi lidmi ve věku 15 až 24 let.

Nikotinové sáčky jsou malé bílé sáčky určené k užívání ústy. Obsahují především nikotin, dále například sladidla, aromata a další aditiva. Nikotin se ze sáčku postupně uvolňuje v ústní dutině.

Co přinese Lex Kratom

Jedním z hlavních opatření je zvýšení minimálního věku pro nabývání psychomodulačních látek včetně kratomu z 18 na 21 let. Smyslem je mimo jiné omezit situace, kdy mají ke kratomu legální přístup starší studenti středních škol a mohou jej následně předávat mladším spolužákům.

Novela zároveň počítá se zákazem internetového prodeje a dalších forem prodeje na dálku. Kratom by tak měl být prodáván pouze ve specializovaných kamenných provozovnách, kde bude možné důsledně kontrolovat věk kupujících.

Zpřísňují se rovněž pravidla pro samotné provozovny, označování a prezentaci výrobků, požadavky na jejich složení, kvalitu, kontrolu šarží a původu a také odpovědnost jednotlivých článků distribučního řetězce.

Cílem celého souboru opatření je snížit dostupnost kratomu zejména pro mladé lidi a současně zajistit vyšší bezpečnost výrobků, které se dostávají na český trh.

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