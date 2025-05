Dnes už tyto bezdýmné alternativy používá přibližně 115 milionů dospělých na světě, z toho asi 65 milionů vapuje. Tyto technologie umožňují oddělit užívání nikotinu od spalování tabáku, což vede k dramatickému snížení expozice škodlivým látkám a zároveň zachovává oblíbený rituál kouření.

„Díky bateriově napájeným e-cigaretám a zahřívanému tabáku klesá počet toxických chemikálií, které kuřák vdechne, a zároveň se zachovává senzorický zážitek, což vysvětluje rychlou adopci těchto produktů v zemích, jako je Japonsko nebo Velká Británie,“ připomíná Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer BAT.

Česká republika není výjimkou – mezi lety 2021 a 2023 klesla v ČR prevalence kouření z 30 procent na 23, což je nejvýraznější pokles v celé EU. Podíl vapujících roste a bezdýmné produkty jsou čím dál dostupnější. Tento trend je podpořen i názory předních českých adiktologů, kteří považují e-cigarety za „zásadně méně škodlivou alternativu“ a doporučují přístup založený na snižování škod namísto restrikcí.

Potenciál daňového zvýhodnění alternativ

Z ekonomického hlediska přechod kuřáků na bezdýmné produkty představuje zásadní výzvu, ale i příležitost pro státní rozpočet a regulaci. Tradiční tabákové výrobky podléhají v Česku vysokým spotřebním daním, které významně přispívají do veřejných rozpočtů. Nicméně, jak se mění preference spotřebitelů, je potřeba přehodnotit daňovou politiku tak, aby podporovala zdravější alternativy a současně zajistila stabilitu příjmů státu.

Daňové zvýhodnění bezdýmných nikotinových produktů by mohlo podpořit rychlejší přechod kuřáků od klasických cigaret, což by vedlo ke snížení zdravotních nákladů spojených s léčbou nemocí z kouření. Podle odborných odhadů by model založený na principu „harm reduction“ mohl během deseti let zachránit až 3,5 milionu životů v EU a významně snížit výdaje na zdravotní péči. To by v konečném důsledku znamenalo i úsporu veřejných financí.

Přestože nižší daňová sazba na alternativní produkty může krátkodobě snížit daňové příjmy, dlouhodobý efekt spočívá v menší zátěži zdravotního systému a v růstu legálního trhu bezdýmných produktů, což omezuje černý trh a nelegální obchod. Regulátoři by proto měli vytvořit jasná pravidla pro bezpečnost, přístupnost a kvalitu těchto výrobků, stejně jako účinné mechanismy pro boj s nelegálními praktikami.

„Je zásadní najít rovnováhu mezi podporou inovací, které snižují zdravotní rizika, a zajištěním dostatečných daňových příjmů pro stát. Regulace by měla být zaměřena na ochranu dětí, kontrolu trhu a podporu transparentnosti,“ doplňuje Kingsley Wheaton.

Česká cesta k bezkouřové budoucnosti

Česká republika může čerpat ze zahraničních zkušeností, například ze Švédska, které díky dlouhodobé dostupnosti nikotinových sáčků dosáhlo nejnižší míry kuřáctví v EU (5 procent) a nejnižší úmrtnosti na rakovinu plic. Podobně Japonsko eviduje dramatický pokles prodejů cigaret po nástupu zahřívaného tabáku. Tyto příklady ukazují, že efektivní kombinace daňových stimulů, regulace a osvěty může přinést značné společenské i ekonomické výhody.

Mezinárodní den vapingu, na který hned zítra, a nikoli náhodou, navazuje Světový den bez tabáku, tak není jen připomínkou technologických inovací. Je také výzvou pro českou ekonomickou a zdravotní politiku: podpořit udržitelný přechod kuřáků na méně škodlivé alternativy, zajistit ochranu spotřebitelů a zároveň optimalizovat daňové příjmy ve prospěch celé společnosti.