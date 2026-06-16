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Chorvatské rodinné šperkařství našlo druhý domov v Praze. Dnes ho vede třetí generace

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Ve výřezu bratři Anton (vlevo) a Niko Topalli. Jsou třetí generací, která vede rodinné šperkařství. (12. června 2026) | foto: koláž iDNES David Votruba

Veronika Pitthardová
Válka na Balkáně přiměla rodinu Topalli opustit rodné Chorvatsko i rozjetý byznys. V Praze ale navázali na šperkařskou tradici a dnes rodinnou značku vede už třetí generace. „Dědeček nám dal svobodu dělat věci po svém,“ říká dnešní spolumajitel Niko Topalli.

Vaše rodina se šperkařství věnuje dlouhých padesát let. Kdo s touto tradicí začal?
Všechno začalo v roce 1976 v chorvatské Rovinji. Můj dědeček se tehdy rozhodl, že se bude věnovat výrobě šperků. Naučil se řemeslu od své sestry a postupně si osvojil techniku ruční výroby filigránových šperků (Filigrán je jedna z nejstarších zlatnických technik. Princip tkví v kroucení stříbrných nebo zlatých drátků, pozn. red.). Často je kombinoval s korály, tyrkysem nebo tygřím okem (zlatohnědý lesklý drahý kámen, pozn. red.). V dílně pracovala i babička a pomáhali také můj otec se strýcem. Byla to skutečně rodinná práce od návrhu až po prodej. Netrvalo dlouho a dědeček otevřel v Chorvatsku první obchod.

Převzít rodinný podnik? Bylo to mnohem těžší, než jsme si představovali.

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