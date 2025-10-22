Privátní značky jsou dnes již součástí sortimentu a zákazníci je chtějí zdaleka nejen kvůli ceně. „Jejich podíl na tržbách dlouhodobě roste, i když Češi ještě dohánějí zbytek Evropy,“ říká Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Často podle něj platí, že čím je nabídka privátních značek větší, tím více klesá podíl zboží ve slevách, protože v případě privátní značky může obchodník lépe pracovat s cenou. „Ty zajímavé posilují loajalitu zákazníků, což je konkurenční výhoda a zároveň cesta ke zvýšení podílu na trhu, dodal Prouza.
Privátní značky jsou o 23 procent levnější, lidé často nevědí, že je kupují
Podle agentury NielsenIQ až 81 procent spotřebitelů považuje kvalitu privátních značek za srovnatelnou s tradičními značkami a také podíl privátních značek na českém trhu každoročně stoupá. Ve vztahu k tržbám činí aktuálně 28 procent, ve vztahu k prodaným kusům pak 33 procent.
V regionu střední a východní Evropy jde o nadprůměrná čísla. Na západě Evropy se podíl vlastních značek na tržbách pohybuje kolem 40 procent, růstová dynamika je však na západních trzích menší.
Podíl privátních značek sice stále zaostává za západní Evropou, ale Češi jim důvěřují a považují je za kvalitní. „Privátní značky už nejsou jen o výhodné ceně, ale stále častěji se chovají jako klasické značky,“ doplňuje Karel Týra z NielsenIQ.
„Téměř 70 procent zboží privátních značek se prodá v supermarketech a diskontních řetězcích, následují hypermarkety,“ dodal Týra. V drogeriích se podle něj prodá osm procent zboží privátních značek a v online supermarketech tři procenta.
Mezi 29 procent kategorií, kde jsou privátní značky až o čtvrtinu levnější než ty tradiční, patří jogurty, káva, trvanlivé mléko nebo tabulkové čokolády. Výhodnější o čtvrtinu až polovinu je 39 procent kategorií, mimo jiné pivo, tvrdé sýry, energetické drinky, prací prostředky či bramborové chipsy, a o více než polovinu nižší cenu má podle dat NIQ pětina kategorií, třeba minerální vody, zubní pasty, sprchové gely a šampony.
Češi jsou optimisté
Balení deseti vajec lidé tento měsíc pořídí průměrně za 67,19 koruny, proti září cena stoupla o 3,47 koruny (tedy o 5,45 procenta) a ve srovnání se stejným obdobím loni se zvýšila o 17,85 koruny (o 36,18 procenta). Dražší než teď v říjnu byla vejce naposledy v květnu, kdy balení stálo 68,32 koruny, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Cena dalších sledovaných položek podle statistiků meziměsíčně převážně klesla nebo se udržela na prakticky stejné úrovni.
V září se ceny v zemědělství zvýšily proti loňsku o 7,1 procenta. Meziroční růst byl ale volnější než v období od dubna do srpna, kdy dosahoval dvouciferných hodnot. V živočišné výrobě ceny v září meziročně vzrostly o 19,1 procenta, v rostlinné výrobě ceny naopak o 0,8 procenta klesly.
|Chléb konzumní kmínový
|143,20 %
|Máslo
|96,60 %
|Jogurt bílý netučný
|83,40 %
|Jablka konzumní
|76,10 %
|Kuřata kuchaná celá
|30,70 %
|Vepřová kýta bez kosti
|24,40 %
|Brambory konzumní
|19,70 %
|Mléko polotučné trvanlivé
|13,30 %
|Cukr krystalový
|-22,70 %
|Zdroje dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ
„Spotřebitelská nálada je stále pozitivní. Češi patří mezi nejoptimističtější v Evropě, pokud jde o aktuální náladu i očekávání do budoucna,“ uvedl Týra. Podle něj rychloobrátkový trh roste hlavně díky volbě prémiových produktů a růstu cen při stabilním objemu prodejů. „Naopak trh s elektronikou a zbožím dlouhodobé spotřeby klesá kvůli menšímu objemu prodejů,“ uzavřel Karel Týra z agentury NielsenIQ.