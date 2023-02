Češi nakupují oblečení raději v kamenných obchodech, preferují známé módní řetězce

Většina z dotázaných, kteří uvedli, že alespoň někdy nakupují oblečení, ho pořizuje v kamenných i internetových obchodech. Mezi ženami jde o 77 % a mezi muži o 64 %. Více než dvě pětiny dotázaných však uvedly, že nakupují oděvy častěji v kamenných prodejnách než na internetu. Pouze kamenné prodejny vyhledává za účelem těchto nákupů více než čtvrtina respondentů. Výhradně v online obchodech pak nakupují oblečení 2 %.

Muži (32 %) více než ženy (22 %) preferují nákup oblečení pouze v kamenných obchodech, u výhradně internetových obchodů je tomu naopak.

„Také ve starší věkové skupině internetových respondentů 55+ pozorujeme větší preferenci kamenných prodejen (40 %). Pro srovnání, u respondentů ve věku 15 až 34 let je to jen 18 %,“ doplňuje Eliška Morochovičová ze společnosti Nielsen.

Více než polovina respondentů aktivních na internetu nakupuje oblečení alespoň jednou za čtvrt roku. Pětina dotázaných vyráží na nákupy jednou za půl roku a čtvrtina pak méně často. Alespoň jednou za měsíc nakupuje oblečení každá třetí žena, přičemž mezi muži v této frekvenci nakupuje jen 17 %. Naopak většina mužů (53 %) si pořizuje oděvy jednou za půl roku nebo méně často (ve srovnání s 37 % žen).

Jednou za čtvrt roku a častěji nakupuje oblečení také více než polovina respondentů ve věku 15 až 34 let (67 %) a 35 až 54 let (64 %). Ve věkové kategorii nad 55 let je to jen něco přes čtvrtinu respondentů (26 %). 71 % Čechů aktivních na internetu a starších 55 let nakupuje oblečení jen jednou za půl roku či méně často.

Znalost značek

Prvenství patří švédskému řetězci s oděvy H&M, který zná převážná většina (90 %). Druhou příčku obsadila síť obchodů C&A se znalostí 83 %, velice těsně následovaná obchodem New Yorker. „Obecně a asi ne příliš překvapivě výzkum ukazuje, že o něco větší povědomí o konkrétních obchodech s oblečením mají ženy,“ doplňuje Eliška Morochovičová ze společnosti Nielsen.

Ve výše zmíněných obchodech včetně v obchodu Tesco (F&F), ten obsadil co se týče znalosti čtvrté místo oblečení, někdy nakupuje i největší podíl respondentů z těch, kteří daný obchod znají.

V obchodě H&M nakupuje někdy oblečení více než polovina dotazovaných žen, které tento obchod znají, a také více než polovina respondentů v nejnižší věkové kategorii 15 až 34 let. Mezi mladými také více než polovina respondentů zná obchod New Yorker a někdy v něm nakupuje oblečení.

Většina respondentů nakupujících alespoň někdy oblečení, zná internetové obchody s módou prodávající více různých značek – nejznámější z nich je Zalando, které zná 79 % respondentů. Obchod About You zná 71 % respondentů a ZOOT 66 % dotázaných.

I přes poměrně vysokou znalost těchto internetových obchodů je podíl těch, kteří v nich někdy nakupují, nižší. Například v internetovém obchodu Zalando nakupuje někdy oblečení pouze 14 % respondentů znajících tento obchod, v e-shopu About You je to o procento více.