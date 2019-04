Nezaměstnanost opět klesá. Pracovních míst je o 100 tisíc víc, než lidí

K poklesu nezaměstnanosti přispívá mimo jiné postupný rozjezd sezonních prací. Z evidence úřadů práce odešlo v březnu téměř 49 tisíc lidí. Mnoho z nich našlo uplatnění ve stavebnictví, lázeňství, zemědělství, gastronomii nebo cestovním ruchu, uvedl úřad.



„Svou činnost obnovují i živnostníci, kteří dočasně přerušili své podnikání. Březen je také typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především v rámci jarních úklidů veřejných prostranství,“ uvedla generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková. I v následujících měsících by mohla nezaměstnanost dále klesat, dodala.

„Pokles není až tak dán ekonomickou výkonností Česka, která v prvních měsících roku podle všeho spíše zpomaluje, ale stojí za ním nástup sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Nejnižší nezaměstnanost je z krajů stabilně v Praze, v březnu to bylo 1,9 procenta. Nejhůře na tom jsou kraje Moravskoslezský a Ústecký, kde je míra nezaměstnanosti shodně 4,6 procenta. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v březnu 75 okresů. Podíl lidí bez práce se naopak zvýšil na Chomutovsku o 3,3 procenta a na Ústecku o 0,6 procenta.



Chybí hlavně dělníci

Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Zaměstnavatelé mají největší zájem o dělníky na výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, pomocné manipulační pracovníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, nebo páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích ve všech oborech.



„Na trhu práce je dlouhodobý nedostatek manuálních pracovníků. Například ve zpracovatelském průmyslu v současnosti chybí téměř 70 tisíc lidí. To významně omezuje produkci, avšak zároveň to firmy motivuje k investicím do techniky, zvyšující produktivitu,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.

V evidenci úřadů práce byli především uchazeči s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v březnu 43,2 roku. Mezi evidovanými bylo 84 043 lidí nad 50 let, na celkové nezaměstnanosti se podíleli 37 procenty. Déle než 12 měsíců bez práce bylo téměř 57 tisíc lidí.