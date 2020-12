Nezaměstnanost v listopadu mírně stoupla. Práci hledá 274 tisíc lidí

ÚP eviduje za listopad 274 526 tisíc uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob tak vzrostl na 3,8 procent. Meziměsíčně vzrostl i počet volných pracovních míst, je jich celkem 317 972. Nicméně proti listopadu roku 2019 je toto číslo menší o 20 698 míst.

Ještě před zveřejněním dat Úřadu práce o nich informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na svém twitterovém profilu. „Práce je hlavně v průmyslu, nezaměstnanost se snížila v regionech s průmyslovými zónami,“ uvedla šéfka resortu.



Osmnáct tuzemských okresů hlásí meziměsíční pokles nezaměstnanosti. Jde například o Tachov, Mladou Boleslav, Plzeň-město nebo Chomutov. Čísla naopak rostla v okresech Jeseník, Jindřichův Hradec, Písek či Klatovy, dohromady bylo okresů s rostoucí nezaměstnaností 59.



Nejvyšší podíl nezaměstnaných, konkrétně 7,9 procenta eviduje ÚP v okresu Karviná. Následují okresy Ostrava-město, Most či Chomutov. Nejnižší je naopak v Rychnově nad Kněžnou a to 1,8 procent. Premianty mezi okresy, co se týče zaměstnanosti, jsou i Pelhřimov, Praha-východ či Jindřichův Hradec.

Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,6 procenta a u žen zůstal na 3,9 procenta.

Otazník nad kurzarbeitem

V říjnu míra nezaměstnanosti dokonce klesla a to na 3,7 procenta. Fakt, že nezaměstnanost stagnuje, je podle analytiků i podle ministerstva práce a sociálních věcí dán hlavně trvajícím programem Antivirus.



Možnost zažádat o podporu prostřednictvím programu se nicméně krátí. Antivirus skončí na konci roku a nahradit ho má kurzarbeit. V jeho případě by zaměstnavatel platil lidem za odpracované hodiny a stát by jim poskytoval část výdělku za neodpracovaný čas.

Organizace zaměstnavatelů a odbory nyní naléhají na Sněmovnu, aby se na kurzarbeitu urychleně dohodla a schválila ho. Podle nich již totiž dochází čas a zaměstnavatelé i zaměstnanci budou potřebovat pomoc od státu i v dalších měsících.

Nezaměstnanost začala letos růst po začátku pandemie koronaviru, jejíž první případy se v Česku objevily 1. března. V prvních třech měsících roku se ještě pohybovala kolem tří procent. V dubnu nezaměstnanost vystoupala na 3,4 procenta a od července do září se držela na 3,8 procenta.



„Pokud jde o turistickou sezonu, ve většině regionů byla přerušena v návaznosti na přijatá bezpečnostní opatření. S rozjezdem té zimní zaměstnavatelé čekají na vývoj celkové situace, a s tím související případné rozvolňování,“ komentoval dosavadní vývoj nezaměstnanosti generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. „V následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací, především v zemědělství a lesnictví, pravděpodobně vzroste. Celkový vývoj bude záviset také na situaci kolem koronaviru,“ doplnil.



Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR v listopadu (v %) Kraj Říjen 2020 Listopad 2020 Praha 3,4 3,4 Středočeský 3,3 3,3 Jihočeský

2,7 2,8 Plzeňský 3,0 3,1 Karlovarský 5,0 5,1 Ústecký 5,2 5,2 Liberecký 3,8 3,8 Královéhradecký 2,8 2,9 Pardubický 2,5 2,6 Vysočina 2,9 2,9 Jihomoravský 4,1 4,2 Olomoucký 3,6 3,7 Zlínský 2,9 2,9 Moravskoslezský 5,3 5,3 ČR 3,7 3,8

