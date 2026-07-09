Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Nejhůře jsou na tom Karviná a Most

Úřady práce v červnu evidovaly 356 134 uchazečů o zaměstnání. Oproti předchozímu měsíci to bylo o 2 718 méně. Počet volných míst naopak meziměsíčně stoupl o 5 474 na 99 854. Vyplynulo to z informací, které ve čtvrtek zveřejnil Úřad práce ČR.
Loni v červnu dosáhla nezaměstnanost v Česku 4,2 procenta. Práci tehdy hledalo 315 465 lidí a zaměstnavatelé přes úřady práce nabízeli 98 677 volných míst.
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Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji. Ke konci června činila 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji dosáhla 6,8 procenta. Nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 3,8 procenta.
Ve srovnání s květnem klesl minulý měsíc podíl nezaměstnaných o desetinu procentního bodu v šesti krajích – v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Libereckém, Královéhradeckém a v Kraji Vysočina. V ostatních krajích nezaměstnanost stagnovala.
Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost Karviná a Most. V obou byla v červnu 10,2 procenta. Následoval Bruntál s 8,2 procenta a Chomutov, kde činila 7,9 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta byla tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.
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Zaměstnavatelé nabízeli ke konci června prostřednictvím úřadů práce téměř 100 tisíc volných pracovních míst. To je o 5 474 více než v květnu a o 1 177 víc než před rokem.
Nejvíce volných pracovních pozic nabízí opakovaně zaměstnavatelé v Praze, konkrétně 22 738 míst. Ve Středočeském kraji je volných míst 14 671.
Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 3,6 uchazeče o zaměstnání – z toho nejvíce v okresech Karviná (18,2) a Sokolov (16,4).
Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo v červnu 190 744 žen, které tak tvořily 53,6 procenta počtu nezaměstnaných. Ke konci června evidovaly úřady práce 15 811 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.
Na celkové nezaměstnanosti měli absolventi a mladiství podíl 4,4 procenta, v květnu to bylo 4,9 procenta. V evidenci bylo také 45 344 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,7 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.