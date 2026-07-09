Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Nejhůře jsou na tom Karviná a Most

Autor: ,
  11:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8 procenta. Zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezonní práce i oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejnižší zaznamenaly Praha a Pardubický kraj. Mezi okresy pak měla nejvyšší hodnotu nezaměstnanosti Karviná a Most. V obou případech byla na 10,2 procenta.

Úřady práce v červnu evidovaly 356 134 uchazečů o zaměstnání. Oproti předchozímu měsíci to bylo o 2 718 méně. Počet volných míst naopak meziměsíčně stoupl o 5 474 na 99 854. Vyplynulo to z informací, které ve čtvrtek zveřejnil Úřad práce ČR.

Loni v červnu dosáhla nezaměstnanost v Česku 4,2 procenta. Práci tehdy hledalo 315 465 lidí a zaměstnavatelé přes úřady práce nabízeli 98 677 volných míst.

Každý pátý chodí do penze nezaměstnaný. Mnohdy je v tom záměr

Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji. Ke konci června činila 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji dosáhla 6,8 procenta. Nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 3,8 procenta.

Ve srovnání s květnem klesl minulý měsíc podíl nezaměstnaných o desetinu procentního bodu v šesti krajích – v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Libereckém, Královéhradeckém a v Kraji Vysočina. V ostatních krajích nezaměstnanost stagnovala.

Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost Karviná a Most. V obou byla v červnu 10,2 procenta. Následoval Bruntál s 8,2 procenta a Chomutov, kde činila 7,9 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta byla tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.

Česko má nejnižší nezaměstnanost i málo vysokoškoláků, ukazují evropská data

Zaměstnavatelé nabízeli ke konci června prostřednictvím úřadů práce téměř 100 tisíc volných pracovních míst. To je o 5 474 více než v květnu a o 1 177 víc než před rokem.

Nejvíce volných pracovních pozic nabízí opakovaně zaměstnavatelé v Praze, konkrétně 22 738 míst. Ve Středočeském kraji je volných míst 14 671.

Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 3,6 uchazeče o zaměstnání – z toho nejvíce v okresech Karviná (18,2) a Sokolov (16,4).

Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo v červnu 190 744 žen, které tak tvořily 53,6 procenta počtu nezaměstnaných. Ke konci června evidovaly úřady práce 15 811 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Na celkové nezaměstnanosti měli absolventi a mladiství podíl 4,4 procenta, v květnu to bylo 4,9 procenta. V evidenci bylo také 45 344 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,7 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě

Logo umístěné na obchodu Tesco v Londýně (30. prosince 2025)

Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila...

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

Vlaky v Praze narážejí na kapacitní strop. Zpoždění roste, část nedorazí do centra

Ve stanici Praha-Vysočany v pondělí Správa železnic otevřela novou odbavovací...

Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavi do Prahy nebude od příštího jízdního řádu zajíždět do centra, ale skončí jízdu na nádraží ve Vysočanech. Počítá s tím alespoň aktuální návrh...

Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Nejhůře jsou na tom Karviná a Most

ilustrační snímek

Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8 procenta. Zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezonní práce i oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji,...

9. července 2026  11:13

Brusel zvažuje větší flexibilitu emisních povolenek. O návrhu se stále jedná

Tzv. Kjótský protokol z roku 1997 byl první významnou mezinárodní dohodou o...

Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek...

9. července 2026  10:27

Doprava v Hormuzu znovu stojí. Írán chce z průlivu udělat hlavní zbraň

Ropný tanker Helga u terminálu v irácké Basře na snímku z 24. dubna 2026

Lodní doprava v Hormuzském průlivu, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a obdobná část zkapalněného zemního plynu (LNG), se znovu téměř zastavila. Stalo se tak poté, co Spojené státy...

9. července 2026  10:06

Češi častěji jezdí vlaky i MHD. Jednomu druhu veřejné dopravy se ale více vyhýbají

Pozor na sevření. V krizi je u každých dveří novějších typů tramvají nouzové...

Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště....

9. července 2026  9:44

Skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje tradičního výrobce klobouků Tonak

„Největší produkce pánských klobouků spadá do časů před hospodářskou krizí a...

Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje stoprocentní podíl v tradičním českém výrobci klobouků Tonak, kterému bez vstupu nového investora hrozilo ukončení činnosti.

9. července 2026,  aktualizováno  6:10

Konec jater z hub a steaku ze zeleniny. Nové nařízení EU změní naše obchody

Premium
Tofu může maso v pokrmech do jisté míry nahradit. Uvaříte z něj prakticky vše,...

Steak, játra, kuře nebo svíčková jsou některá ze slov, která se do budoucna budou moci pojit pouze s masem. Členské státy Evropské unie po europarlamentu na konci června finálně schválily omezení...

9. července 2026

Evropa potřebuje posílit stárnoucí sítě. Dálnice pro elektřinu brzdí byrokracie

Tradiční obří mřížové příhradové konstrukce i Itálii

Evropské elektrizační sítě patří mezi nejstarší na světě, přibližně 40 procent z nich bylo vybudováno před více než 40 lety. Většina stávající struktury, která vznikla pro centralizované uhelné či...

9. července 2026

Měnový fond zhoršil odhad růstu světové ekonomiky, důvodem je válka s Íránem

Logo Mezinárodního měnového fondu na fasádě jeho centrály ve Washingtonu (4....

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil odhad růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3,0 procenta. Uvedl to ve středu v aktualizaci svého jarního výhledu. V dubnovém odhadu fond počítal s růstem o...

8. července 2026  16:42

Velikost prodaných bytů se v Česku za sedm let zmenšila, ceny však raketově vzrostly

Žižkov nově. Parková čtvrť a další rezidenční projekty změní podobu Žižkova,...

Průměrná velikost prodaného bytu v České republice za sedm let klesla z 62 na 60 metrů čtverečních. Ceny však vzrostly o 94 procent. Dnes činí 5,3 milionu korun. Původně nejlevnější regiony zdražují...

8. července 2026  15:58

Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě

Logo umístěné na obchodu Tesco v Londýně (30. prosince 2025)

Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila...

8. července 2026  14:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik

Premium
Návrh přestupního terminálu vysokorychlostní trati Kořenice-Bečváry na...

Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...

8. července 2026

Ropa po útocích v Hormuzu zase zdražuje. Z krize může těžit hlavně Rusko

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)

Ceny ropy a dalších komodit v úterý rostou. Trhy znervóznily další útoky na tankery v Hormuzském průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy. Spojené státy reagovaly obnovením sankcí...

8. července 2026  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.