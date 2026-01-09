Nezaměstnanost v Česku roste. V prosinci stoupla na 4,8 procenta

Autor:
  10:44
Nezaměstnanost v Česku v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Přibylo tedy třináct tisíc nezaměstnaných a jejich celkový počet stoupl na 354 314 lidí, plyne z dat Úřadu práce.

úřad práce | foto: Profimedia.cz

„Míra nezaměstnanosti v Česku byla nejvyšší za posledních devět let. Není to vlastně už žádné překvapení, protože průběžné výsledky tomu jasně napovídaly. Trend propuštění v průmyslu pokračoval po celý loňský rok, zatímco ve službách se dál nabíralo,“ komentoval výsledky Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. „Pracovníci sice chyběli ve stavebnictví, ale tam se rozhodně příliš uchazeči o práci nehrnuli, a tak firmy musely spoléhat na zaměstnance ze zahraničí,“ dodal.

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

Martin Jánský, ředitel společnosti Randstad připomněl, že celkově byl letos nárůst nezaměstnanosti vyšší i ve srovnání s covidovým obdobím. „V nárůstu míry nezaměstnanosti se promítly především nižší nábory, které řada firem odložila kvůli dovoleným ze druhé poloviny měsíce až na začátek roku. Někteří kandidáti si navíc chtěli během svátků užít volna a na pohovory tak přijdou až v lednu. Uvedený trend převýšil v závěru roku faktory, které míru nezaměstnanosti tradičně naopak snižují a mezi které patří zejména sezonní práce v retailu, e-commerce či logistice,“ shrnul Jánský.

S novým rokem více peněz

Nezaměstnaní mají od letoška nárok na vyšší podporu než dosud. Měsíční dávka se z 65 procent zvýšila na 80 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Dosud to je 65 procent. Tato částka platí pro první měsíce bez práce, později se snižuje.

Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Vyšší je i maximální možná podpora. Ta byla původně definována jako 0,58 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Nově to bude 80 procent, tedy 0,80násobek.

