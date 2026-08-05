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Za půl miliardy mají vzniknout tisíce míst pro nezaměstnané, plánuje ministerstvo

Kristína Paulenková
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ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Vláda chce motivovat lidi, aby pracovali a díky tomu dosáhli na vyšší dávky. V rámci superdávky mohou žadatelé získat pracovní bonus, který úřady vyplácejí těm rodinám, kde alespoň jeden člen pracuje. Jenže vysoká zaměstnanost neznamená, že práci najde snadno každý. Pětina lidí zůstává v evidenci úřadu práce déle než dva roky.

Na podporu zaměstnanosti těch, kteří mají problém najít pracovní uplatnění na běžném trhu práce a pracovat chtějí, hledá ministerstvo práce a sociálních věcí peníze. Odhaduje, že bude potřebovat zhruba půl miliardy.

Rezort vytvořil cílený program podpory zaměstnanosti Bonus, na základě kterého odhaduje vznik 5 400 pracovních příležitostí. Zhruba dva tisíce lidí by tak mohly získat příspěvek na podporu regionální mobility.

Pracovní bonus je motivační položka takzvané superdávky. Pokud alespoň jeden člen rodiny pracuje, má na něj nárok. Má podporovat a motivovat rodiny, které si chtějí finanční situaci vlastním přičiněním zlepšit. Bonus se však většiny nezaměstnaných netýká.

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