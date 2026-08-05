Na podporu zaměstnanosti těch, kteří mají problém najít pracovní uplatnění na běžném trhu práce a pracovat chtějí, hledá ministerstvo práce a sociálních věcí peníze. Odhaduje, že bude potřebovat zhruba půl miliardy.
Rezort vytvořil cílený program podpory zaměstnanosti Bonus, na základě kterého odhaduje vznik 5 400 pracovních příležitostí. Zhruba dva tisíce lidí by tak mohly získat příspěvek na podporu regionální mobility.
Pracovní bonus je motivační položka takzvané superdávky. Pokud alespoň jeden člen rodiny pracuje, má na něj nárok. Má podporovat a motivovat rodiny, které si chtějí finanční situaci vlastním přičiněním zlepšit. Bonus se však většiny nezaměstnaných netýká.