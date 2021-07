Nezaměstnanost klesla na 3,7 procenta. Bez práce je 273 tisíc lidí

V červnu nezaměstnanost klesla oproti květnu o 0,2 p.b. na 3,7 %. ÚP evidovaly 273 302 nezaměstnaných, to je o 12 520 lidí méně než v předchozím měsíci. Lidé se vrací do zaměstnání a my budeme s @Inspekce_prace kontrolovat, jestli firmy neždímají kvůli ztrátám své zaměstnance!