Nezaměstnaných v Česku nepřibývá, bez práce zůstává 3,8 procenta lidí

Podle Maláčové je český trh práce v dobré kondici díky úspěchu programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a bránit propouštění. Také podle analytiků, které oslovila ČTK, způsobují stagnaci čísel vládní programy na podporu zaměstnanosti. Růst nezaměstnanosti v Česku podle nich teprve přijde.

Zdroj: Úřad práce

Maláčová v této souvislosti připomněla, že se hovořilo o podzimní osmi či dokonce desetiprocentní nezaměstnanosti. Přesnější odhad jejího dalšího vývoje ale neřekla. „V těchto dnech by to bylo věštění z křišťálové koule. Jsme otevřená ekonomika, jsme závislí na tom, co se děje v zahraničí,“ dodala.



Víc volných míst než loni

Zaměstnavatelé nabízeli v září prostřednictvím úřadů práce 316,5 tisíce volných míst. Bylo o 24 165 méně než v srpnu a o téměř 29 tisíc méně než před rokem. Na jedno volné místo připadá v průměru 0,9 uchazeče.

„Meziměsíčně sice mírně klesl počet volných pracovních míst, zaměstnavatelé jich ale nově nahlásili přes 51 tisíc, což je o 4700 více než ve stejnou dobu loni,“ uvedl ředitel Odboru zaměstnanosti z Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Dodal, že v příštích měsících nezaměstnanost pravděpodobně vzroste v souvislosti s útlumem sezonních prací.



Téměř tři čtvrtiny volných pracovních míst jsou určeny pro lidi se základním či nižším vzděláním. Největší zájem mají firmy o stavební dělníky, montéry, řidiče nákladních aut nebo kuchaře.

Během září se na úřadech práce nově přihlásilo téměř 51 tisíc lidí, především z Moravskoslezského kraje a středních Čech. Z evidence naopak odešlo zhruba 53 tisíc uchazečů. Novou práci získalo 37 118 osob.

Nejvyšší nezaměstnanost je v Karviné

Jako každý rok i letos se v září přihlásila do evidence uchazečů o zaměstnání hlavní vlna čerstvých absolventů škol a učilišť, kterých bylo téměř 12,7 tisíce. Nezaměstnanost to ale výrazně neovlivnilo. Celkově bylo ke konci září bez práce necelých 16 tisíc absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti v Česku vykazoval na konci září okres Karviná, to 8,1 procenta. Následovalo Mostecko se sedmi procenty a Ostrava-město s nezaměstnaností 6,7 procenta.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti mělo Rychnovsko, kde bylo bez místa 1,8 procenta lidí. O jednu desetinu procentního bodu vyšší registrovaly úřady práce v okresech Jindřichův Hradec a Praha-východ.