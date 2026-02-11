Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici

  10:53
Tuzemské hospodářství by letos i v příštím roce mělo vykazovat růst kolem úrovně 2,6 procenta. Potáhne ho zahraniční i domácí poptávka. Inflace letos zůstane zkrocená pod dvěma procenty, některé její složky ale stále pod kontrolou nejsou, vyplývá z prognózy České bankovní asociace (ČBA).
„Výhled potvrdil návrat k lepšímu růstu ekonomiky. Čekáme letos i v příštím roce růst na 2,6 procentech. Výhled se opírá o lepší export a růst spotřeby domácností,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.

Růst spotřebitelských cen očekávají ekonomové letos lehce pod dvouprocentním cílem. „Jádrová inflace je ale stále kolem trojky a růst služeb je dokonce kolem pěti procent,“ dodal Šindel. Centrální banka bude podle něj zřejmě držet úrokové sazby stabilní. „Podporuje to jádrová inflace, ale i větší uvolnění rozpočtové politiky,“ dodal.

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

V příštím roce se inflace vrátí nad dvě procenta. „Stále ale bude v koridoru, který ČNB chce, takže si to nevyžádá růst sazeb,“ očekává hlavní ekonom Unicredit Pavel Sobíšek. Dodává, že mírně pravděpodobné je snížení sazeb o čtvrt procenta.

Důvodem pro nižší sazby by mohl být kurz koruny, u něhož ČBA očekává lehké posílení. „Kdyby se naplnila naše prognóza, pro ČNB by to bylo protiinflační riziko, na které by mohla reagovat snížením sazeb,“ dodal Sobíšek.

V příštím roce bude inflace vyšší než letos mimo jiné kvůli tom, že jádrová inflace zůstane vyšší. Zejména porostou ceny nájmů a nemovitostí. Podle ekonomů není důvod, aby tento segment zpomaloval.

Nezaměstnanost v normě

Ekonomové se tak shodují na tom, že letos i v příštím roce Česko čeká stabilní růst ekonomiky. „Už loni jsme prognózu vylepšili, protože nás překvapila odolnost české ekonomiky hlavně, když Trump zaváděl cla. Jsme součástí globálního řetězce přes Německo, ale ukázala se velká robustnost naší ekonomiky,“ dodal Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky.

Díky stabilnímu růstu tak budou i investice financované privátním sektorem. „Lépe se investuje v předvídatelném prostředí,“ poznamenal Vejmělek.

Nezaměstnanost v Česku roste. V prosinci stoupla na 4,8 procenta

Ekonomika se tak podle ČBA dostala na předpandemickou úroveň, stejně tak i mzdy. Ty porostou i letos, a to nominálně i po očištění o inflaci. Nominálně by měly mzdy růst o 5,8 procenta.

„Trh práce se v posledním roce zhoršoval, rostla nezaměstnanost. Očekáváme, že se letos blížíme kulminaci toho v uvozovkách horšení. Trh práce ale podle nás dál zůstane napjatější a uvidíme růst nominálních i reálných mezd,“ shrnul Vejmělek. Nezaměstnanost se podle něj letos v průměru bude pohybovat kolem úrovně 4,6 procenta.

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026: kolik dostanete, když jste bez práce

„Zhoršování na trhu práce je jen v uvozovkách, nezaměstnanost sice roste, ale je srovnatelná s rokem 2017, což byl začátek doby, kdy se mluvilo o tom, že lidé začínají chybět. Spíše se vracíme tedy k normálním hodnotám. Důvodem jsou strukturální změny. Nedařilo se jednoznačně průmyslu, což se na trhu práce projevilo. V tomto odvětví se propouštělo, ale propuštění nacházeli místa v jiných sektorech hospodářství,“ uzavřel Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky.

