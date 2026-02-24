Míra nezaměstnanosti byla v České republice vůbec nejnižší z celé Evropské unie. V roce 2024 dosáhla výše 2,6 procenta a pohybovala se tak daleko od hodnoty 5,9 procent, což byl evropský průměr. Údaje zveřejnil v pondělí Český statistický úřad. Novější čísla ale nejsou již natolik pozitivní. Nezaměstnanost proti předchozím rokům začíná růst a v prosinci odpovídala necelým pěti procentům.
Nezaměstnanost v Česku roste. V prosinci stoupla na 4,8 procenta
Ve srovnání s ostatními státy má Česko v ekonomice vyšší zastoupení sekundárního sektoru tvořeného průmyslem či stavebnictvím. Podíl na hrubé přidané hodnotě pocházející z tohoto odvětví činil v 32 procent, v Evropské unii pak 24,8 procent.
Česko bylo v roce 2024 také výrazné svojí nadprůměrnou investiční aktivitou. Tvorba hrubého kapitálu dosáhla hodnoty 26,3 procent HDP, zatímco průměr evropský průměr činil 21,7 procent.
Vzdělání pod průměrem
V čem však naše země zaostává, je vzdělání. Zejména podíl obyvatel s vystudovanou vysokou školou se pohyboval daleko pod unijním průměrem, který dosáhl hodnoty téměř 32 procent. V Česku to bylo jen necelých 24 procent a řadíme se tak mezi země s vůbec nejnižším zastoupením vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
Nejhůře je na tom v tomto ohledu ze zemí Evropské unie Rumunsko, kde je podíl vysokoškoláků jen 16,5 procenta, a dále Itálie s necelými 20 procenty.
V České republice je více lidí se středoškolským, případně nástavbovým vzděláním. Zastoupení takto vzdělaných obyvatel odpovídalo necelým 63 procentům, zatímco průměr v Evropské unii byl lehce přes 44 procent.
Výzkum se také zaměřil na demografickou strukturu obyvatel. Pozitivem je, že ačkoli populace stárne, Česká republika se stále nachází nad průměrem. Občané, kterým je 80 a více let, tvoří 4,5 procenta populace, zatímco v Evropě je jich průměrně přes šest procent.