Na mzdách přidáme, slibují stávkujícím pneumatikářům Korejci. Neřekli o kolik

Společnost zaměstnává 1 100 lidí. Odbory uvedly, že stávku podporuje většina z nich, aktivně se do ní zatím zapojilo přes 190 zaměstnanců. Zatímco odboráři odhadují denní ztráty firmy na 15 milionů korun, společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně. „My jednáme o nárůstu kolem 30 až 50 milionů korun, takže se dá spočítat, kdy se jim to přestane vyplácet,“ řekl Ďurčo.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy vedle zvýšení mezd o 8,3 procenta také dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Velké části pracovníků se podle nich nezvýšily mzdy od roku 2018.

V roce 2019, rok od zahájení výroby, se podle společnosti systém zvyšování mezd a benefitů zlepšil. „Od roku 2019 se výše mzdy u 98 zaměstnanců z výroby zvýšily o 13,4 procenta,“ stojí v prohlášení. „Samozřejmě, mezi nimi jsou především lidé, kteří pracovali bez absencí a jsou hodnoceni jako vynikající,“ podotkla firma.

Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22 700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí. Minimální mzda v Česku od letošního ledna činí 17 300 korun. Z osmi stupňů zaručených mezd, které se vyplácejí podle náročnosti odbornosti a odpovědnosti práce, činí nejvyšší 34 600 korun.

Společnost ale tvrdí, že mzdy v minulosti všem svým zaměstnancům zvedla o 4,7 procenta a různé programy benefitů. Upozornila, že je nyní kvůli rostoucím nákladům ve ztrátě. „V tak zoufalé ekonomické situaci je odborová stávka akcí, která nemůže prospět jak společnosti, tak jejím zaměstnancům. Každý z nás má právo na ochranu, ale musíme se zdržet všeho, co by mohlo poškodit každého z nás. Očekává se, že škoda, kterou utrpí společnost stávkou, bude velká,“ uvedli představitelé firmy.

Oslovení stávkující zaměstnanci nechtěli výši mzdy sdělit. Průměrná mzda v Ústeckém kraji ve třetím čtvrtletí loňského roku činila podle statistiků zhruba 37 000 korun a byla šestá nejvyšší mezi kraji v Česku. Například mzda v dělnické profesi u otrokovického výrobce pneumatik Continental Barum loni činila v průměru 49 000 korun měsíčně.

Od úterního rána do továrny přicházeli zaměstnanci, někteří na dotaz novinářů potvrdili, že se stávkou souhlasí. Přišli i ti, kteří neměli směnu, chtěli však stávku podpořit svou přítomností. Před devátou hodinou ráno odjelo několik desítek pracovníků autobusem do Prahy před jihokorejské velvyslanectví. Podpořit je tam přišli zástupci dalších odborových svazů a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula vyzval korejského velvyslance Kim Te-čina, aby se do jednání zapojil a dal obě strany dohromady. Na konci protestu chtěli odboráři předat dokument s požadavky, velvyslanectví ho ale chtělo zaslat diplomatickou poštou.

Odpolední jednání považuje Ďurčo za pozitivní, zástupci továrny se totiž poprvé po letech sešli s odboráři z Nexenu u jednoho stolu. Žádný výsledek ale zatím nepřineslo. „My jsme jim oznámili požadavky, které mají už týden na stole. Seznámili jsme je s nimi a oni si vzali nějakou dobu na propočet, aby nám nakonec řekli, že si berou pár dní na projednání s korejskými vlastníky,“ sdělil Ďurčo. Odboráři tvrdí, že s nimi zaměstnavatel nechtěl před vyhlášením stávky jednat. Firma uvádí, že naopak odbory od loňského ledna na přímá jednání se společností nereagovaly.

Během úterý se podle něj firma pokusila stávku narušit. Místa stávkujících obsazovala jinými lidmi. „Podle zákona o stávce a kolektivním vyjednávání nesmějí nahrazovat zaměstnance, kteří stávkují,“ řekl odborář.

Vedení firmy nechce, aby se stávkující zaměstnanci zdržovali ve fabrice, přestože mají směnu. „Považujeme to za porušení našich právních předpisů,“ podotkl v úterý večer Ďurčo s tím, že pokud bude situace dál eskalovat, jsou odboráři připraveni učinit právní kroky. Z pohledu společnosti mají zaměstnanci na stávku právo, stávkující pracovníci by však měli respektovat rozhodnutí těch, kteří se akce neúčastní.

Továrna na výrobu pneumatik je třetí největší zahraniční investicí na zelené louce, kterou ve své třicetileté historii sjednala agentura CzechInvest. Zatím je dokončena jen část, celkový objem investice by měl nakonec dosáhnout zhruba 24 miliard korun a pracovat by zde mělo téměř 1400 lidí.

Nexen sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Továrna Nexen tam stojí od roku 2017. Společnost Nexen má další továrny v Jižní Koreji a v Číně. Kapacita podniku je až 11 milionů pneumatik ročně. V roce 2021 společnost vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů Kč, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy Kč.

Stávky ve výrobních firmách, jako je ta nynější v Nexenu, jsou v Česku ojedinělé. V minulosti se po vyhlášení stávkové pohotovosti většinou odboráři s vedením podniků dohodli. Protestní přerušení práce zažila Česká republika spíš při celostátních protestech odborů, mířících proti některým opatřením vlád, nebo například při stávkách ve školství a zdravotnictví, jejichž účastníci požadovali zlepšení pracovních podmínek včetně růstu platů.