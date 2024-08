Uchazeči chtějí do firmy se společenským přesahem, tvrdí pracovní portál

„Na svých datech vidíme, že do žebříčku firem s největším množstvím kandidátů v průběhu posledních několika let pronikají také firmy, které nejsou svým zaměřením primárně úzce informačně-technologické. Ať už je to Magu nebo Nevýchova. Můžeme se tedy domnívat, že dnešní kandidáti aktuálně vyhledávají firmy s přesahem a smysluplným dopadem na společnost,“ vysvětluje větší zájem o práci v netechnologicky zaměřených firmách Filip Mikschik, zakladatel portálu StartupJobs.

V prvním pololetí letošního roku si prozatím z hlediska počtu zájemců o práci drží prvenství již zmíněná Nevýchova spolu s technologickým startupem Apify a softwarovou společností Skoumal, výrobce fermentovaných nápojů Magu zatím obsazuje šestou příčku.

Je pro vás důležité, aby vaše práce měla na společnost pozitivní dopad? celkem hlasů: 52 Ano, je to moje priorita 8 %(4 hlasy) Ano, ale není to pro mě nejdůležitější 12 %(6 hlasů) Ne 81 %(42 hlasů)

V roce 2022 si prvenství co do počtu kandidátů rozdělily Magu, realitně zaměřený startup Reas.cz a myTimi, které za firmy řeší marketing nebo obchod. Společnost Magu pak figurovala na první pozici i o rok později. Druhou příčku mezi firmami s největším počtem uchazečů obsadila technologická firma CDN77, v níž si přálo pracovat 1 150 kandidátů. Na třetím místě pak skončila Nevýchova s 1 142 uchazeči.

Nejvíc lidí hledá „Multisportka“

V letošním roce nejvíce otevřených pozic na portálu StartupJobs zveřejnila společnost MultiSport Benefit, firma provozující populární MultiSport karty, které za fixní poplatek umožňují volné vstupy na nejrůznější sportoviště. Za prvního půl roku firma vystavila celkem 130 pozic. V čele žebříčku co do počtu vystavených pozic se tradičně drží také investiční skupina Pale Fire Capital nebo Shoptet, který nabízí technické řešení pro e-shopy.

„V posledních čtyřech letech se v pomyslné TOP 10 co do počtu vystavených inzerátů objevuje několik firem opakovaně, příkladem je právě Shoptet nebo CDN77, a nejen ony. Jde o ambiciózní firmy, které se chtějí rychle posouvat vpřed, a to také právě prostřednictvím agilního rozšiřování týmu,“ doplňuje Mikschik.

V roce 2021 vystavila nejvíce inzerátů Alza, která inzerovala v průměru každý druhý den v roce. V roce 2022 byla nejaktivnějším inzerentem na StartupJobs technologická společnost CDN77 s 212 nabídkami, jen těsně následovaná největším nezávislým stavitelem firemních podniků na světě společností CreativeDock se dvěma sty nabídkami.

V loňském roce nové kolegy nejvíce poptávala firma Pale Fire Capital (268 inzerátů), druhým největším inzerentem byl opět CDN77 a pomyslnou bronzovou medaili by si odnesl Shoptet.