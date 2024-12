Kup teď! Dokument Netflixu odhaluje triky, které nutí lidi utrácet stále víc

„Chtěli jsme vytvořit film o životním prostředí a důsledcích nadměrné spotřeby a ukázat ho lidem, kteří o tom možná nikdy dříve nepřemýšleli. Cílem bylo využít jazyk reklamy, který slouží k prodeji věcí, a s jeho pomocí oslovit širší publikum,“ řekl časopisu Time režisér dokumentu Nic Stacey.

Kup teď: Konspirace v košíku (2024) (Buy Now! The Shopping Conspiracy) Délka: 84 minut

Platforma: Netflix

Režisér: Nic Stacey

IMDb: 6,8/10

ČSFD: 71 %

Ve snímku tak pomocí počítačové grafiky například ilustruje hory zboží, které se na světě vyrobí a prodají – a které pak následně končí na skládkách. „Každou hodinu se například celosvětově vyprodukuje 2,5 milionu kusů bot. A to jsme chtěli lidem ukázat,“ vypráví režisér. Podle něj si sice každý člověk nějak dokáže představit, kolik toho spotřebuje on sám, je už však pro něj obtížné vztáhnout tento objem například na celé Spojené státy či Evropu.

„Ten dokument ukazuje hlavně měřítko,“ potvrdila v rozhovoru pro CNN producentka dokumentu Flora Bagenalová. „A je to vidět právě na graficky vytvořených obrovských hromadách, které ukazují, jak by to vypadalo, kdyby se všechny věci, co kupujeme, ocitly na jednom místě.“

„Jistě, všichni potřebujeme nějaké věci, ale když vidíte, kolik jich je celkem, musíme o tom přemýšlet. A stejně tak o způsobech, jakým nám je obchodníci tlačí,“ dodala.

Zákulisí prodejních technik v dokumentu odkrývají bývalí zaměstnanci Amazon, Applu či Adidasu. „Je to vysoce rafinovaná věda, která vás má přimět nakupovat,“ konstatuje například Maren Costaová, která se v Amazonu patnáct let věnovala designu nákupního rozhraní pro uživatele. „Neustále jsme vyvíjeli nové způsoby, jak přinutit lidi přidat věci do košíku. Nenápadným ovlivňováním jejich chování, aby si to ani neuvědomili.“

„Je to koloběh bolesti, který může vaší rodině poskytnout krásný životní styl, ale musíte to sloučit s věcmi, které jsou důležité pro vás jako člověka,“ přidává se bývalý manažer Adidasu Eric Liedtke.

Podle Bagenalové se film soustředí i na otázku kvality nabízeného zboží. „Můžete věci vyrábět ve velkém a levně, ale co se už neřeší tolik, je kvalita. A když něco moc dlouho nevydrží a rozpadne se to, je to sice otravné, ale zahodíte to a jdete si to koupit nové. A tohle by spotřebitelé mohli změnit tím, že začnou víc přemýšlet nad tím, co kupují.“

To by si přál i režisér Stacey, podle kterého by se šéfové firem měli více zamýšlet nad životností produktů. „Firmy musí kreativně přemýšlet o způsobech, jak prodloužit životnost svých výrobků. Potřebujeme také změny v legislativě a zákony, které budou regulovat, jak se nakládá s výrobky na konci jejich životního cyklu,“ vyzývá.