NET4GAS uspěl u soudu proti Gazpromu, ruský gigant musí zaplatit dluh

Tuzemská firma, která v Česku provozuje 4 000 kilometrů plynovodů, o tom informovala na svém webu. Na oznámení upozornil server Seznam Zprávy.

Podle portálu si Gazprom Export (GPE) plynovody na českém území pronajal, aby jimi mohl dodávat plyn ze severu Německa do jeho jižní části, do Rakouska a na Slovensko. Po poničení plynovodu Nord Stream I však do Česka přestal ruský plyn proudit a některé tranzitní trasy zůstaly nevyužité. V důsledku toho NET4GAS (N4G) přicházel o miliardy korun a jednání s ruskou společností byla podle českého podniku neúspěšná.

NET4GAS nyní uvedl, že obdržel rozhodčí nález vydaný v prvním z rozhodčích řízení. „Rozhodčí senát se v rozhodčím nálezu ztotožnil s argumentací společnosti N4G a v plném rozsahu vyhověl její žalobě, tzn. uložil společnosti GPE zaplatit žalovanou částku spolu s úrokem z prodlení a náhradou nákladů řízení. Společnost N4G nyní uváží svůj další postup ohledně možností vymáhání dlužné částky,“ uvedla firma. Kolik ruská společnost dluží, NET4GAS na dotaz ČTK neuvedl.

Na arbitrážní soud se letos obrátil i Gazprom Export. Soud v Petrohradě pak české firmě zakázal, aby pokračovala v rozhodčím řízení ohledně sporu s tímto ruským podnikem u soudu v České republice. NET4GAS proti tomu podal kasační stížnost.