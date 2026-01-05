Už v prosinci firma oznámila, že stahuje z prodeje jednu šarži výrobku Beba Comfort 1 HMO kvůli možnému obsahu stejné bakterie. Při prošetřování těchto události firma u jedné ze surovin od externího dodavatele zjistila vadu.
„Tato surovina byla použita v některých produktech kojenecké výživy,“ uvedla Procházková. „Stažení se týká výhradně konkrétních výrobků a šarží uvedených na webových stránkách Nestlé. Zdraví a bezpečnost spotřebitelů jsou pro nás absolutní prioritou, proto k tomuto preventivnímu kroku přistupujeme,“ dodala.
Lidé, kteří tyto výrobky zakoupili, se mohou podle Procházkové obrátit na spotřebitelskou linku Nestlé na čísle 800 135 135 nebo na e-mailu info@nestle.cz.
|Název výrobku
|Číslo šarže
|Datum minimální trvanlivosti
|BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g
|52880742F2
|30. 4. 2027
|BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g
|52610742F2
|31. 3. 2027
|BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g
|51560742F2
|31. 12. 2026
|ALFAMINO 400 g
|51670017Y3
|16. 6. 2027
|ALFAMINO 400 g
|51130017Y1
|23. 4. 2027
|ALFAMINO JUNIOR 400 g
|52760017Y2
|10. 3. 2027
|BEBA COMFORT 1 800 g
|51530346AE
|30. 6. 2027
|BEBA COMFORT 1 800 g
|52620346AB
|30. 9. 2027
|BEBA SUPREME 1 800 g
|51460742F2
|31. 5. 2027
|BEBA SUPREME 2 800 g
|51220742F7
|31. 5. 2027
|BEBA COMFORT 70 ml
|53020742B1
|29. 10. 2026
|BEBA COMFORT 70 ml
|53160742A1
|11. 12. 2026
|BEBA EXPERTpro HA 1 600 g
|53300742A1
|31. 5. 2027
|Zdroj: Nestlé