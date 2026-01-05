Nestlé stahuje z prodeje kojenecké výživy, mohou obsahovat nebezpečnou bakterii

Společnost Nestlé stahuje z prodeje vybrané produkty kojenecké výživy z řady Alfamino a Beba. Může se v nich vyskytovat bakterie bacillus cereus, která způsobuje otravu z jídla. Krok se týká vícero trhů, mimo jiné i Česka.
ilustrační snímek | foto: Nestlé

Už v prosinci firma oznámila, že stahuje z prodeje jednu šarži výrobku Beba Comfort 1 HMO kvůli možnému obsahu stejné bakterie. Při prošetřování těchto události firma u jedné ze surovin od externího dodavatele zjistila vadu.

„Tato surovina byla použita v některých produktech kojenecké výživy,“ uvedla Procházková. „Stažení se týká výhradně konkrétních výrobků a šarží uvedených na webových stránkách Nestlé. Zdraví a bezpečnost spotřebitelů jsou pro nás absolutní prioritou, proto k tomuto preventivnímu kroku přistupujeme,“ dodala.

Lidé, kteří tyto výrobky zakoupili, se mohou podle Procházkové obrátit na spotřebitelskou linku Nestlé na čísle 800 135 135 nebo na e-mailu info@nestle.cz.

Přehled stahovaných výrobků
Název výrobkuČíslo šaržeDatum minimální trvanlivosti
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g52880742F230. 4. 2027
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g52610742F231. 3. 2027
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g51560742F231. 12. 2026
ALFAMINO 400 g51670017Y316. 6. 2027
ALFAMINO 400 g51130017Y123. 4. 2027
ALFAMINO JUNIOR 400 g52760017Y210. 3. 2027
BEBA COMFORT 1 800 g51530346AE30. 6. 2027
BEBA COMFORT 1 800 g52620346AB30. 9. 2027
BEBA SUPREME 1 800 g51460742F231. 5. 2027
BEBA SUPREME 2 800 g51220742F731. 5. 2027
BEBA COMFORT 70 ml53020742B129. 10. 2026
BEBA COMFORT 70 ml53160742A111. 12. 2026
BEBA EXPERTpro HA 1 600 g53300742A131. 5. 2027
Zdroj: Nestlé
Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

