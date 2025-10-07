V praxi to funguje jednoduše. Zákazník si v aplikaci vybere takzvaný „balíček s překvapením“, zaplatí ho online a mezi 12. a 16. hodinou si ho vyzvedne na vybrané benzinové pumpě. Obsah balíčku se mění podle aktuálních přebytků, může ale obsahovat sendviče, wrapy, bagety, panini, croissanty nebo sladké pečivo. K dispozici jsou dvě varianty, a to slaný balíček za 79 Kč a sladký za 49 Kč.
„Spolupráce s Nesnězeno je zatím v pilotní fázi, chceme zjistit, jak velký bude o tuto službu zájem. Pokud se projekt osvědčí, rozšíříme ho i na další čerpací stanice,“ uvedla společnost Orlen.
|
Každé kilo zachráněného jídla se počítá. Nesnězeno hlásí milion prodaných balíčků
Platforma Nesnězeno funguje od roku 2018 a v Česku patří k největším projektům zaměřeným na záchranu potravin. Umožňuje podnikům nabídnout přebytky před koncem trvanlivosti lidem, kteří si je mohou koupit levněji. Od vzniku aplikace už zákazníci zachránili přes 3,5 milionu balíčků jídla, z toho více než milion v Česku.
„I malé množství potravin, které by jinak skončilo v koši, může mít velký dopad. Každý zachráněný balíček znamená méně odpadu a menší uhlíkovou stopu,“ říká Jakub Henni, spoluzakladatel a ředitel platformy.
Nesnězeno se v roce 2022 spojilo s maďarskou službou Munch a společně dnes působí ve čtyřech zemích, a to v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.
Menší přebytky, velký efekt
Čerpací stanice Orlen se tak připojují k rostoucímu počtu podniků, které se snaží snížit množství vyhozených potravin. Vedle ekologického přínosu má projekt i ekonomický rozměr a podnikům pomáhá zpracovat neprodané produkty a zákazníkům nabízí možnost výhodného nákupu.
Koncept Stop Cafe, z jehož nabídky se balíčky skládají, je dostupný na více než 80 procentech ze 444 čerpacích stanic Orlen v Česku. Nabízí rychlé občerstvení, kávu i balené potraviny.
|
Nesnězeno funguje ve všech krajích. Platforma zachránila již 725 tun potravin
Spolupráce s Nesnězeno zatím probíhá jen na několika pražských a brněnských stanicích, kde Orlen sleduje, jak zákazníci na novinku reagují. Pokud bude o balíčky zájem, rozšíří se nabídka i do dalších regionů.
Podle organizací zabývajících se udržitelností skončí v Česku ročně v odpadu až 800 tisíc tun potravin. Část z nich tvoří právě hotová jídla a pekárenské výrobky z gastronomie či čerpacích stanic. Projekty jako Nesnězeno tak pomáhají snižovat ztráty tam, kde by se přebytky jinak jen těžko využily.