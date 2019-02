Nebyli doma. Třetina lidí na neschopence úřadu práce mohla lhát

Úřad práce eviduje téměř 20 tisíc uchazečů, kteří donesli neschopenku a kvůli nemoci nebo úrazu tedy nemusejí docházet na úřad a hledat si práci. Loni 15 419 z nich zkontroloval a 4 695 nebylo doma nebo už dávno nebyli nemocní.

„Uchazeč o zaměstnání se v době kontroly nezdržoval na uvedené adrese. Jednalo se o rodinný dům v malé obci, který nebyl opatřen označeným zvonkem, tudíž se kontrolující zaměstnanci pokoušeli muže zkontaktovat opakovaným klepáním na dveře. Nereagoval ani tehdy, když mu kontroloři volali na mobil. Poté zástupci ÚP ČR vhodili do označené schránky ’Záznam o kontrole’.

Při výjezdu z obce kontroloři identifikovali klienta v pracovním oděvu na stavbě. Ten následně kontaktoval zaměstnance ÚP ČR a tvrdil, že se nacházel doma. Dle jeho sdělení byl na zahradě, pouze nestihl dojít otevřít z důvodu omezeného pohybu,“ uvedla příklad mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Jiný přistižený uchazeč sice doma byl, ale ukázalo se, že jeho neschopenka už neplatí, k lékaři přestal docházet.

Nejvíce hříšníků na Moravskoslezsku a Ústecku

Nejvíce přistižených bylo v krajích Moravskoslezském (2 079), Ústeckém (1 780), Jihomoravském (1 163), Středočeském (1 380) a v Jihočeském (1 279) kraji. Na jejich základě vyřadil ÚP ČR z evidence 1 176 lidí (téměř 7,3 procent), kteří například nebyli doma a neprokázali důvod své nepřítomnosti.

Nejvyšší počet takto vyřazených byl v Moravskoslezském (207), Ústeckém (164), Jihočeském (120) a ve Středočeském (94) kraji. V případě dalších 336 klientů probíhá v současné době ještě správní řízení.



Nezastižení klienti jako důvod své nepřítomnosti uvádějí, že např. byli doma, ale mají špatně označený zvonek, případně že ho neslyšeli, protože spali, nebo třeba že vyzvedávali dítě ze školy či museli jít nakoupit. Vůbec nejčastějším tvrzením pak je, že byli v době kontroly u lékaře.



Ke konci prosince 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 231 534 uchazečů o zaměstnání. V době, kdy je víc volných pracovních míst než nezaměstnaných úřad zintenzivnil kontrolní činnost.

Další uchazeči byli vyřazeni z evidence z důvodu, že odmítli vzít nabízenou a podle vzdělání a zkušeností vhodnou práci. To mohou jen z vážných důvodů - což je zdravotní stav či péče o dítě a úřad je dočasně vyškrtne z evidence a zruší jim dávky. Od začátku roku do konce prosince 2018 se to stalo 85 666 klientům.