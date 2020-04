Havlíček navrhuje obnovit NERV. Má radit vládě s ekonomickou krizí

Hlavním úkolem rady, v níž budou zástupci ekonomů i velkých firem, by měla být identifikace problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády.

Rada by měla také vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021. Pravděpodobně by ho měla v pondělí projednat vláda.

MPO navrhuje, aby členy NERV byl generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, šéf Komerční banky Jan Juchelka, hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, ekonom Jan Švejnar, profesor CERGE-EI a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Štěpán Jurajda, šéf ČEZ Daniel Beneš, člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar, ředitel vnějších vztahů Coca-Cola Petr Jonák a ekonomové Miroslav Zámečník a Lukáš Kovanda.

NERV bude mít za úkol podle materiálu především určit problémy ve fungování ekonomiky a její konkurenceschopnosti a připravit doporučení při přípravě strategických dokumentů, jako je Hospodářská strategie ČR. „NERV se zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a aby současně zmírnil negativní dopady propadu reálné ekonomiky,“ uvádí materiál.

Zároveň by rada měla také vyhodnotit opatření vlády proti dopadům šíření koronaviru a na základě toho i navrhne opatření, která by bylo možné učinit v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021 s výhledem na roky 2022 a 2023. Dále by NERV měl podle MPO vyhodnotit a navrhnout opatření na snižování administrativní zátěže nebo zlepšení konkurenceschopnosti ekonomiky.

Činnost NERV bude v gesci místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka (za ANO), který je zároveň ministrem průmyslu i dopravy.

Původně byl NERV představen tehdejší vládou Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán vlády. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila do v roce 2014 obnovené Rady pro udržitelný rozvoj.