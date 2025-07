Novela posílila práva SVJ, neplatičům od ledna hrozí odstřižení od tepla

Novela stanoví, že odpojení bude v bytových domech hrozit, těm, kdo budou v prodlení s úhradou plateb nebo záloh tři měsíce a déle.

„Tuto změnu jsme postavili na judikátu Nejvyššího soudu, který zavedl SVJ pravomoc odpojit dlužící vlastníky,“ vysvětluje autor pozměňovacího návrhu Jiří Havránek.

Nejvyšší soud se zabýval situací v jednom z bytových domů v Mostě. Právě tam společenství vlastníků odstřihlo neplatiče od tepla a teplé vody. Nejvyšší soud se postavil na stranu společenství vlastníků.

Nejvyšší soud uvedl, že může-li společenství vlastníků rozhodnout o tom, jaké služby bude vlastníkům jednotek zajišťovat, může také rozhodnout o tom, že tyto služby zajišťovat nebude, nebo – je-li to technicky možné – že je nebude dodávat vlastníkům jednotek, kteří dluží úhradu za jejich poskytování.

„Cílem pozměňovacího návrhu bylo narovnání některých podmínek mezi SVJ a bytovými družstvy. Jednou z těchto nerovností byla u bytových družstev i nemožnost odpojit dlužníky od poskytovaných služeb,“ zmínil Havránek. Nejvyšší soud totiž rozhodoval o SVJ.

Trpí všichni obyvatelé domu

Vtělení rozhodnutí Nejvyššího soudu do zákonného textu kvituje právník a jednatel společnosti Severočeská správní Eduard Belšán, který mimo jiné právně zastupoval zmiňované SVJ v Mostě. Podle jeho slov šlo o složitou a zároveň právně neprošlapanou cestu.

„Jsem přesvědčen, že je třeba, aby byl dán společenstvím vlastníků jednotek mechanismus ochrany před neplatiči, jelikož se pak de facto na úhradě takového dluhu podílejí všichni vlastníci, respektive takovým neplatičem další obyvatelé domu trpí. Za sebe mohu říci, že tento postup budeme našim klientům z řad SVJ nabízet,“ uvedl za Severočeskou správní Eduard Belšán.

Novou legislativní úpravu vítá také předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil. Je si ovšem vědom toho, že ne vždy je odpojení neplatiče technicky možné.

„Distributoři plynu či elektrické energie jsou schopni okamžitě neplatiče odpojit od dodávek, technik distributora v těchto případech jednostranně odpojí elektroměr či plynoměr. Bytová družstva či SVJ v případech hromadně poskytovaných služeb však tuto možnost většinou nemají. Vybraný byt často nelze odpojit od dodávek, aniž by nebyly narušeny dodávky do ostatních bytů,“ zmínil.

„V případě ‚vertikálních‘ dodávek tepla prochází jednotlivá stoupací vedení, na něž jsou napojena topná tělesa v bytech, všemi byty v domě a není tak možné jeden z bytů odpojit. U studené a teplé vody jsou uzavírací armatury přímo v jednotlivých bytech a nelze očekávat součinnost dlužníka v rámci ‚procesu odpojení‘,“ doplnil

Stejně tak podle Vysloužila není možné přerušit čerpání služeb ve společných prostorách domů , jako je úklid či osvětlení kvůli jednomu dlužníkovi, aniž by byli postižení ostatní, poctiví a služby platící uživatelé domu.

Odpojení některých služeb by přicházelo v úvahu u novějších budov, pokud jsou jednotlivé byty samostatně zásobovány teplem, studenou a teplou vodou horizontálními rozvody. „Na případné neplatiče ovšem může fungovat jako podpůrný nástroj tlaku a může působit i preventivně,“ míní předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Stoupá počet nevymahatelných pohledávek

Podle statistik svazu se počet dlužníků v posledních letech významně nemění, v roce 2024 jich bylo přibližně 12 700, celkové dluhy pak činily zhruba 156 milionů korun. Stoupá však počet nevymahatelných pohledávek, jejich podíl na celkovém objemu dosahuje už kolem 50 procent.

„Obáváme se, že v důsledku dalšího zmírnění podmínek pro oddlužení podle poslední novely insolvenčního zákona účinné od 1. 10. 2024 by se procento nevymahatelnosti mohlo zvýšit,“ uvedl Vysloužil.

Za klíčové pro jednání s vládou Svaz považuje i další úpravy, které by přispěly k finanční stabilitě bytových družstev, například zavedení zákonného zástavního práva k družstevním podílům. To by družstvům zajistilo výhodnější postavení při vymáhání pohledávek.