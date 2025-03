Neomezenou dovolenou praktikuje například Direct pojišťovna. V praxi to vypadá následovně. Zaměstnanec má v základu oněch 20 dnů dovolené. Pokud chce čerpat více dnů, není to problém za předpokladu, že fungování týmu, ve kterém působí, to neohrozí.

Ať už si zaměstnanec vybere jen základní čtyři týdny, nebo se rozhodně čerpat i více než dvojnásobek, vše má proplacené.