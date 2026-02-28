Změna se v tomto případě dotkla okresních měst, která k loni otevřenému pásu přiléhají, tedy také Pardubic, Olomouce, Mohelnice, Svitav, Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta. U všech se totiž díky nové dálnici zlepšila dopravní dostupnost. „Jakmile se zkrátí dojezd, lidé i investoři uvažují jinak, což zvedá aktivitu trhu i tam, kde dřív nebyla,“ říká Petr Makovský, šéf realitního portálu Reality.iDNES.cz.
Nejvíce zdražily domy v okrese Ústí nad Orlicí, a to velmi výrazně. Zatímco v lednu 2025 byly průměrné ceny 21 164 Kč za metr čtvereční, letos je to 38 311 Kč.