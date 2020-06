Nemovitosti nezlevní. Růst cen se přinejlepším zpomalí, říká šéf M&M reality

Společnost Arca Investments požádala na Slovensku, kde sídlí, o dočasnou ochranu před věřiteli. Udělala tak na základě slovenského zákona, který má pomoci firmám zasaženým pandemií koronaviru.

Dočasnou ochranu chce využít k reorganizaci a k přípravě plánu na uspokojení věřitelů. Už dříve se objevily zprávy o potížích Arcy se splácením některých závazků. Na kapitálovém spojení s M&M reality se však podle Morcinka nic nemění. „Arca to zvládne,“ věří.

Nemohou chystanou spolupráci s Arcou ohrozit její současné finanční potíže?

V Česku neexistuje velká společnost, která by v současné době neřešila likviditu, včetně bank. Všechny fondové společnosti, se kterými hovořím, mají peníze nainvestované v aktivech, které investorům vydělávají peníze. Nedrží je na účtech pro případ krize. Když se pak finanční toky v ekonomice zpomalí, prodlužující se i lhůty splatnosti. Arca má navíc kvalitní portfolio.

Co změní vstup Arcy na vedení vaší společnosti?

Od letošního února už nejsem jediný akcionář, v lednu jsem nabídl 150 kusů akcií, tedy pět procent, svým makléřům, kteří obratem této nabídky využili. To, že přijde strategický partner, který nám pomůže dále růst, jsme s makléři komunikovali dopředu. Všichni chápou, že to bude posílení firmy jako takové.

Kolik zaplatila Arca za svůj 47,5 procentní podíl?

To nemohu říct, kvůli smlouvě. Navíc ještě čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Kdy rozhodne?

Podle mě tak do měsíce.

V jakém stádiu je vaše první zahraniční expanze na Slovensko?

Předpokládáme, že odstartujeme 1. října, nejpozději 1. listopadu. Máme výhodu, že Arca už na Slovensku strukturu má a můžeme využít například její kanceláře. Od příštího roku už by nám ve slovenské verzi obchodního systému měly fungovat všechny funkce stejně jako v Česku. Do konce příštího roku bychom chtěli být na Slovensku jedničky na trhu. Což, se vší pokorou, nebude moc složité.

Proč?

Je tam hodně malých firem, je to roztříštěné a poskytovaná služba je často smutná.

Následovat bude Rakousko?

Náš digitální systém se kromě slovenštiny momentálně překládá i do němčiny. Očekávám, že budeme na Slovensku stabilizovaní příští rok v červnu a někde tam by měla už probíhat i příprava na Rakousko.

Loni jste měli rekordní výsledky, jak moc se krize podepíše na letošních?

V lednu a únoru jsme oproti stejným měsícům před rokem rostli. V březnu, kdy nikdo nevěděl, co se bude dít, nám tržby meziročně klesly o pět procent. V dubnu jsme už zase šli o osm procent nahoru a růst pokračuje. Za červen to vypadá dokonce na více než 20tiprocentní nárůst proti loňsku.

Takže zájem o nemovitosti v Česku neklesá?

Nechci příliš mluvit o trhu, protože nemám data od konkurence, ale u nás stoupá. V dubnu byl nárůst v rámci nákupů, prodejů a nájmů 30 procent. Řada lidí nechce držet peníze, a když už je má někam investovat, tak do nemovitostí.

Nepoklesne poptávka po nemovitostech, až se naplno projeví ekonomické dopady krize?

V březnu jsme řešili spoustu krizových scénářů. I takový, že bychom spadli na 20 procent obratu, protože počítat jsme museli se vším. Teď už to vidíme dobře – lidé chtějí žít, chtějí podnikat, potřebují bydlet… Pokud se udržíme v rozvolňovacím módu a ekonomika se znovu roztočí, neměl bych z toho obavu. Vezměte si také, kolik mají lidé za posledních 10 let naspořeno na účtech.

Nemohou nemovitosti kvůli krizi zlevnit?

V Česku v tuto chvíli chybí 150 tisíc bytů a dalších 50 až 60 tisíc by se mělo postavit každý rok, aby se nějakým způsobem srovnala poptávka s nabídkou. Pokud nepřijde druhá nebo třetí vlna drastických vládních opatření, tak ceny nemovitostí zůstanou stabilní. Ve větších městech, podle všech našich ukazatelů, vzrostou a v malých městech se nezmění.



Polevil zájem cizinců o české nemovitosti?

Poptávka ze zahraničí spadla v březnu téměř na nulu. Teď už se pozvolna objevuje, stoupá zejména u menších bytů.

Týká se to i velkých investorů z řad nemovitostních fondů nebo finančních skupin?

Je samozřejmě otázka, co se bude nyní dít. Fondy taky potřebují mít představu, co bude a určitě mohou své plány přehodnocovat. My máme některé investiční projekty už 2-3 roky v přípravě a jsme připraveni do nich spoluinvestory pustit.

Vyplatí se těmto investorům dál sázet na nájemní bydlení? Bude podíl Čechů žijících v nájmu dál stoupat?

Už se tak děje, ale zásadní obrat očekávám až s novou generací, starší ročníky mají silnou potřebu vlastnit. Vliv bude mít případně i menší dostupnost hypoték.

Kromě realitního zprostředkování se vaše firma v posledních letech pouštěla i do výstavby. Máte stále ambici stavět tisíce bytů ročně?

V tuto chvíli jsme development pozastavili až na dva projekty v Náchodě, kde je nyní zhruba 140 bytů. Developerskou činnost jsme zahájili, abychom si to vyzkoušeli. Založili jsme fond a budovali finanční zázemí. Přestože děláme bezvadně reality, ve vyjednávání s bankami a ve správě fondu jsme zatím nováčky. Proto jsme se rozhodli raději hledat finančního partnera a našli Arcu, která umí financovat, spravovat a servisovat nemovitosti velmi dobře.

Od března platí nový zákon o realitním zprostředkování, který realitním kancelářím zpřísňuje pravidla pro poskytování úschov peněz. V minulosti jste tento krok kritizoval, způsobují vám nová pravidla potíže?

Úprava zákona je ve prospěch klientů. Na úschově peněz se podílí banky, účty jsou nadstandardně pojištěné a celý systém je bezpečný. Pro nás je to samozřejmě administrativně náročnější. Aktuálně máme pro tento účel založeno 1250 samostatných účtů, a jak zájem o úschovy roste, očekávám, že jich bude nakonec až dvojnásobek. Peníze konkrétního klienta čekají na účtu na úplné vypořádání prodeje. Až poté je účet volný pro další případný obchod. Úschova u realitní kanceláře je pro klienty rychlá a pohodlná.

Jaký je celkový objem úschov, který ročně realizujete?

Vloni jsme se dostali někam k 7-8 miliardám korun.

Máte za sebou dvě emise dluhopisů za 750 milionů korun. Nesouviselo to s přípravou zákona, kde hrozilo, že vám úschovy zakážou?

Ne to s úschovami nesouvisí. Dluhopisy nabídla naše investiční společnost, která pouze vykupuje a prodává nemovitosti na vlastní účet. Z první, 500milionové emise, jsme nakonec prodali za 140 milionů a používáme tyto peníze pouze na vlastní výkupy.

Využívají se i peníze z úschov k podnikatelským aktivitám?

Ne, to je nepřípustné.