Byty za dva roky zdražily ve všech okresních městech. I více než o polovinu

Analýza srovnávala ceny bytů s podlahovou plochou od 60 do 90 metrů čtverečních ve velmi dobrém či průměrném stavu. Vývoj z posledních dvou let ukazuje, že zdražily napříč celou Českou republikou, v průměru téměř o třetinu. Za poslední „covidový” rok to bylo o 17 procent.

Průměrné ceny od roku 2019 vzrostly ve všech okresních městech, nejvýrazněji v Jeseníku (+ 63,1 procenta), v Písku (+ 60,7 procenta) a v Děčíně (+ 58,6 procenta). O více než polovinu zdražily také byty v Kolíně, Chrudimi, Příbrami, Strakonicích a Prachaticích.

„Jsou to lokality, které se z pohledu cen řadí spíše k celorepublikovému průměru,” uvádí zakladatel portálu Radek Šitera.

Srovnání cen bytů v okresních městech (pro přiblížení rozklikněte):

Na opačném konci pomyslného žebříčku se pak nachází centrum Prahy a Pelhřimov, kde byl růst „pouze” v jednotkách procent. „Nejlevnější byty lze nyní pořídit na severozápadě České republiky, kde v několika městech nedosahuje průměrná cena za 80metrový byt ani dvou milionů korun. Stejný byt vás v Benešově, Berouně nebo Hradci Králové vyjde na více než dvojnásobek,“ říká Šitera.



Kromě zmíněných měst jsou ceny bydlení dlouhodobě nejvyšší v Praze a Brně. Nejlevnější bydlení lze pořídit v Bruntálu, Karviné nebo Mostě.

Nejdražší a nejlevnější byty v ČR (pro přiblížení rozklikněte):

Portál Valuo.cz analyzuje realitní trh jak na základě nabídkových cen, tedy částek, za které se byty nabízejí na realitních portálech, tak podle transakčních cen, za něž se pak prodeje skutečně realizují.

„Máme zhruba 100 realitek, které s námi sdílejí informace o konečných cenách. Analýza vychází tak, že když známe konečnou cenu, tak ji použijeme, jinak využíváme poslední nabídkovou cenu,” vysvětluje Šitera.



V aktuálním srovnání byly zohledněny byty v osobním vlastnictví, jejichž inzerce byla ukončena mezi 1. zářím 2020 a 28. únorem 2021. Kvůli nedostatku lokálních dat chybí ve výčtu okresních měst Semily a Ústí nad Orlicí.

Nedostatečná výstavba

Koronavirová krize růst cen realit v Česku nezastavila, kromě bytů dále zdražují i rodinné domy a pozemky. Z HB Indexu, který je založen na reálných odhadech tržních cen na základě úvěrů od Hypoteční banky, vyplývá, že v posledním loňském čtvrtletí zdražily pozemky meziročně o 13,3 procentního bodu a rodinné domy o 9,9 procentního bodu. Základní hodnotu indexu představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010.

Ceny bytů pak rostou ve všech kategoriích. V Praze se u novostaveb vyšplhaly na konci loňského roku na 120 tisíc Kč za metr čtvereční, vyplývá ze studie poradenské společnosti Deloitte. Tempo růstu cen zůstává poslední rok a půl zhruba stejné. Zdražily však i starší byty.

Podle analytiků se na tom podepisuje zejména nedostatečná bytová výstavba, která nestačí pokrývat poptávku. Stavební firmy v Česku zahájily loni stavbu 9 426 bytů v bytových domech, meziročně o 24,5 procenta méně, spočítal Český statistický úřad. Nejvíce jich bylo v Praze, kde jejich počet klesl o dvě pětiny na 3 246.