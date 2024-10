Češi letos strávili na nemocenské v průměru 32,5 dne, meziročně déle

Smrt restaurací kvůli EU? Zákaz kouření venku je nesmyslný, říká Tomáš Prouza

Brusel znovu přichází s návrhem, který by omezil kouření cigaret, ale i užívání všech dostupných alternativ. Před restaurací, kavárnou, ale i na koncertě by hrozila pokuta. „Připadá mi to naprosto...