Sick day může využívat 30 procent zaměstnanců. Záleží i na regionu a odvětví

V případě, že se zaměstnanec necítí dobře a potřeboval by se doma vyležet, standardní postup velí navštívit lékaře a jít do pracovní neschopnosti. Někteří zaměstnavatelé však jako firemní benefit nabízí tzv. sick days, které umožňují, aby zaměstnavatel zůstal s nemocí doma, ale k lékaři nemusel. V takovém případě jen zavolá do práce s informací, že se dnes necítí dobře a bere si sick day. Pak prakticky čerpá placené zdravotní volno bez lékařského potvrzení.

„V posledních pěti až deseti letech se sick days staly rozšířenějším benefitem. Dříve je nabízely zejména velké nadnárodní společnosti, nyní se však rozšířily i mezi střední a některé menší podniky,“ říká Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika. Podle něj v současnosti sick days poskytuje více než 40 procent společností.

Počet firem, které se k tomuto trendu přidávají, stále roste. Důvodem je mimo jiné snaha zaujmout zaměstnance nebo naplnit jejich měnící se očekávání. „Tento trend je důsledkem měnících se očekávání zaměstnanců, kteří kladou větší důraz na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, a také konkurence na trhu práce, která nutí zaměstnavatele hledat nové způsoby, jak přilákat a udržet talenty,“ poukazuje Petr Douda.

Stále více firem vnímá, že pro zaměstnance je důležité vytvořit prostředí pro to, aby mohli den, dva zůstat doma v případě, že chytí nějakou krátkodobou virózu nebo něco podobného. „Snižuje se tím i riziko, že onemocní další lidé na pracovišti a omezí se tak v konečném důsledku provoz. Zároveň i ostatní kolegové oceňují, pokud nemají poblíž chrchlajícího spolupracovníka,“ říká Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz.

Ačkoli je ale taková praxe v Česku čím dál běžnější, stále to není benefit, který by mohli zaměstnanci využívat plošně. Podle dat portálu Platy.cz jsou sick days až devátým nejčastějším benefitem, které firmy nabízí. Využívat ho na českém trhu může pouze 30 procent zaměstnanců. Tento poměr se navíc velmi liší v závislosti na tom, v jakých sektorech zaměstnanci pracují.

Sektory, ve kterých mají zaměstnanci nejčastěji sick days jako benefit Bankovnictví 69 % Pojišťovnictví 67 % Poradenství a konzultační činnosti 54 % Státní správa, veřejná správa a samospráva 53 % Telekomunikace 48 % Informační technologie 47 % Zdroj: Platy.cz

S nejvyšší pravděpodobností se zaměstnanci setkají se sick days v sektoru bankovnictví, kde jej podle průzkumu může využívat 69 procent zaměstnanců. V sektoru pojišťovnictví je to pak 67 procent. Většinou tak jde o pracovní pozice, kde často dochází k osobnímu styku se zákazníkem a mohlo by to mít vliv na výkon. „Jednoduše řečeno, pokud půjdu k bankéři nebo bankéřce a budou na mě po celou dobu schůzky chrchlat, tak nebudu mít nejpříjemnější pocit. A to může nakonec mít i takový dopad, že půjdu do jiné banky či pojišťovny a tím pádem daná společnost přijde o zisk,“ poukazuje Tomáš Pavlíček.

Poměrně běžné jsou pak sick days i v dalších oborech, kde dochází ke styku s klienty. „S odstupem jsou pak na třetím místě sektor poradenství a konzultačních činností (54 procent), na čtvrtém pak státní a veřejná správa a samospráva (53 procent). Následují telekomunikace (48 procent) a informační technologie (47 procent),“ říká Miroslav Dravecký z portálu Platy.cz.

Další důvody je pak potřeba hledat v tom, jak je nastavené prostředí. „Tyto obory jsou charakteristické vysokou konkurencí při náboru talentů, což zaměstnavatele motivuje k rozšiřování nabídky benefitů,“ říká Douda.

Najdou se i sektory, kde jsou sick days něco poměrně výjimečného. Například v gastronomii je zná jen asi devět procent lidí. „U gastronomie je to způsobeno především nedostatkem personálu a výpadek jednoho člena může vážně ohrozit celý provoz,“ vysvětluje Tomáš Pavlíček. V sektoru zemědělství a výroby kovů nebo kovových výrobků je to pak shodně dvanáct procent.

„V případě zemědělství a kovovýroby je ten případ opačný než případě bankovnictví a pojišťovnictví, protože tyto profese zpravidla do styku se zákazníkem nepřicházejí,“ dodává Tomáš Pavlíček.

Kromě sektoru však hraje roli i místo výkonu práce. Nejčastěji mohou tyto dny placeného zdravotního volna využívat lidé v Praze (43 procent). Následuje s odstupem Jihomoravský kraj (33 procent), a s dalším odstupem pak Moravskoslezský a Pardubický kraj (oba shodně 25 procent). Důvodem je opět vysoký potenciál, který chtějí zaměstnavatelé využít.

„Z hlediska lokalit se sick days nejčastěji nabízejí v Praze a dalších velkých městech, jako je Brno a Ostrava, kde je vyšší koncentrace velkých společností a rozvinutější trh práce. Firmy zde více investují do benefitů, aby přilákaly talenty a kvalifikované zaměstnance,“ vysvětluje Petr Douda.

Sick days podle krajů Praha 43 % Jihomoravský kraj 33 % Moravskoslezský kraj 25 % Pardubický kraj 25 % Plzeňský kraj 24 % Královéhradecký kraj 24 % Středočeský kraj 23 % Zlínský kraj 22 % Olomoucký kraj 21 % Ústecký kraj 21 % Liberecký kraj 20 % Jihočeský kraj 18 % Kraj Vysočina 18 % Karlovarský kraj 18 % Zdroj: Platy.cz

Naopak nejméně jsou sick days rozšířené v Karlovarském a Jihočeském kraji a na Vysočině, kde tento benefit nabízí pouze osmnáct procent zaměstnavatelů. „Je to efekt velkých měst, kdy velké firmy se zahraničními vlastníky často mají pokročilejší péči o zaměstnance a sídlí v Praze nebo v Brně. Naopak takovýchto firem je v Karlovarském Kraji a na Vysočině nejméně,“ podotýká Tomáš Pavlíček.

Pokud už zaměstnavatelé sick days svým zaměstnancům nabízí, většinou se jejich počet nepřehoupne přes jeden pracovní týden. „Standardně se pohybuje počet od tří do pěti, ale jsou i firmy, které jich nabízejí více nebo méně,“ říká Tomáš Pavlíček. Počet sick days se může lišit v závislosti na konkrétní politice firmy a na regionu či sektoru, ve kterém působí.