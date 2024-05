Německo podlehlo tlaku a zruší kontroverzní poplatek za plyn. Ale až od ledna

Česká republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko stupňovaly tlak na Evropskou komisi (EK), aby zakročila proti spornému poplatku. Ve společném dokumentu požádaly země komisi o konkrétní kroky. Důvodem kritiky je například to, že podle nich tento poplatek ztěžuje odstoupení od dodávek ruského plynu, protože neúměrně zvyšuje náklady na dovoz plynu ze západní Evropy. Česko spolu s dalšími státy trvalo na tom, aby EK oznámila své stanovisko a prezentovala další kroky v této záležitosti.

Zrušení poplatku by výrazně snížilo náklady na tranzit plynu přes Německo a podpořilo společné úsilí o odklon od ruského plynu. Giegold uvedl, že záměrem poplatku nebylo bránit integraci trhů v Evropě nebo dokonce narušit nezávislost na Rusku, právě naopak. Poplatek byl podle něj použit na financování plnění zásobníků plynu, což má pomoci udržet nezávislejší a stabilnější trh v Evropě.

Měl zalepit díru v rozpočtu

Německo zavedlo poplatek na podzim roku 2022. Měl sloužit k pokrytí nákladů na ukládání plynu v zásobnících. Navržen byl tak, aby pomohl financovat černou díru v rozpočtu, kterou způsobil nákup tehdy drahého plynu ve výši deset miliard eur. Země však poplatek od jeho zavedení v říjnu 2022 více než ztrojnásobila.

Samotné zavedení poplatku bylo rozporuplné. Zasažené středoevropské země upozorňovaly, že ho lze považovat za porušení nařízení EU 2022/1032 o uskladňování zemního plynu. To požaduje, aby zdroje pro krytí nákladů spojených s cíli plnění zásobníků plynu byly hrazeny uživateli soustav daného členského státu.

„Zavádění poplatků za skladování plynu a přenášení těchto nákladů na spotřebitele v ostatních státech Unie způsobuje navyšování ceny, což může vést ke zvýhodňování plynu z Ruska na úkor geopoliticky bezpečnějších alternativ. To by znamenalo přímé ohrožení energetické bezpečnosti států, které nemají přímý přístup k LNG terminálům,“ zdůrazňoval Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Hrajeme podle pravidel, zní z Berlína

V prvním pololetí letošního roku došlo k řadě bilaterálních jednání postižených států s Německem. Hlavní operátor trhu se zemním plynem v Německu (THE) přesto 21. května vydal cenové rozhodnutí, kterým navýšil cenu poplatku na 2,5 eura/MWh plynu včetně toho, který proteče německou přepravní soustavou do okolního státu a to s platností do konce letošního roku. To navyšuje podíl poplatku na velkoobchodní ceně při současných cenách v Česku na přibližně 8,5 procent.

Přenesení poplatku na hranice také negativně ovlivňuje přeshraniční obchod se zemním plynem směrem k navýšení dodávek ruského plynu. Již v loňském roce, kdy zmíněný poplatek činil 1,45 eura/MWh, se obchodníci v rámci optimalizace nákladů snažili skladovat plyn v jiných zemích.

Německo má vybudované největší skladovací kapacity na zemní plyn v Evropě. Během energetické krize po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 nakoupilo do zásoby miliardy kubických metrů neruského plynu. V té době evropské ceny plynu vylétly na rekordní úroveň, a to více než 300 eur za megawatthodinu. Německá vláda tehdy reagovala i na doporučení Evropské komise, aby se členské státy tímto palivem dobře zásobily a ty, které mají dostatečné zásobníky, je i naplnily. Cílem bylo, aby se Evropa vyhnula nedostatku plynu pro průmysl a podnikatele.

Berlín dlouho trval na tom, že hraje podle pravidel a že poplatek nikoho nediskriminuje. Přitom opakovaně argumentoval tím, že země EU těžily z toho, že Německo rychle naplnilo své obrovské zásoby plynu, čímž rozhodujícím způsobem v době krize přispělo k evropské bezpečnosti dodávek a stabilizaci cen.