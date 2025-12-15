Německý zvýhodněný tarif elektřiny se bude týkat zhruba dvou tisícovek firem. Ty budou mít po tři roky státem garantovanou cenu pěti centů (1,2 koruny) za kilowatthodinu na polovinu své spotřeby. Za druhou půlku spotřeby budou platit tržní ceny. Cílem tohoto opatření, které má německou státní kasu vyjít v přepočtu na zhruba 75 miliard korun, je posílení pozice německých firem na globálním trhu. Ve Spojených státech a v Asii je totiž cena elektřiny ještě třikrát nižší než v Evropě.
Bez srovnatelných podmínek pro průmysl bude české ocelářství dlouhodobě neudržitelné.