Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána

ilustrační snímek

Sára Mazúchová
Německé firmy dostanou od tamní koalice dárek k Vánocům: levnější cenu elektřiny. Český průmysl ji pak bude mít minimálně o 30 procent dražší. Pro firmy, jako jsou například Třinecké železárny, jde o účetní rozdíl v řádech miliard korun oproti sousedním rivalům.

Německý zvýhodněný tarif elektřiny se bude týkat zhruba dvou tisícovek firem. Ty budou mít po tři roky státem garantovanou cenu pěti centů (1,2 koruny) za kilowatthodinu na polovinu své spotřeby. Za druhou půlku spotřeby budou platit tržní ceny. Cílem tohoto opatření, které má německou státní kasu vyjít v přepočtu na zhruba 75 miliard korun, je posílení pozice německých firem na globálním trhu. Ve Spojených státech a v Asii je totiž cena elektřiny ještě třikrát nižší než v Evropě.

Bez srovnatelných podmínek pro průmysl bude české ocelářství dlouhodobě neudržitelné.

Roman Heidegenerální ředitel Třineckých železáren

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

