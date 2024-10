Německo zhoršilo ekonomický výhled, potíže dopadnou i na Česko

„Pokud by se nakonec skutečně výkon Německa zhoršil proti předchozím předpokladům o půl procentního bodu, v Česku by to mohlo znamenat ztrátu 0,1 či maximálně 0,2 procentního bodu,“ řekl analytik Cyrrusu Vít Hradil. Do tuzemského exportu pro letošní rok podle něj velké naděje ani vkládány nebyly, ekonomické zotavení by mělo být taženo spíše domácími faktory, což nadále platí. Ani v českém průmyslu není situace nijak růžová, ale ochlazuje se přece jen mírněji, poznamenal.

Změna odhadu k horšímu se očekávala a pro Česko to není dobrá zpráva vzhledem ke vzájemných ekonomickým vazbám, doplnil analytik Deloitte David Marek. Česká ekonomika podle něj nejspíše letos poroste, ale i její vyhlídky se postupně zhoršují. Potíž je v tom, že problémy německé ekonomiky nejsou dočasného cyklické charakteru, spíše jde o strukturální problém, dodal.

Výpočet odhadu, že letos dosáhne česká ekonomika konečně nějakého hospodářského růstu, v podstatě poprvé od covidu, byl v rovnicích založen i na očekávané hodnotě růstu německého, upozornil analytik skupiny Natland Petr Bartoň. Pokud se nyní převrací naopak do smrskávání německé ekonomiky, pak bude těžké dosáhnout i těch již tak snížených odhadů. „Budeme tak ještě rádi za letošní jednoprocentní růst,“ podotkl.

Úprava výhledu na vývoj německé ekonomiky je logickým krokem kvůli špatné výkonnosti automobilového průmyslu, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. Problémy automobilového průmyslu podle něj podtrhuje situace ve Volkswagenu, který minulý týden opět snížil svůj výhled. Problémy německého průmyslu se přelévají i do tuzemské ekonomiky, což je vidět na slabší dynamice průmyslové produkce a také indexech nákupních manažerů, poznamenal.

Český export se nedaří diverzifikovat a zůstává silný právě v tradičních odvětvích, jako je výroba motorových vozidel a vývoz elektrických strojů a zařízení, což jsou obory silně stižené jak energetickou krizí, tak v delším horizontu politikou dekarbonizace evropské ekonomiky, míní analytik DRFG Filip Emmer. Dopady na německý i český výstup tedy podle něj budou dále přetrvávat.

„Zhoršení predikce růstu německého HDP a aktuální ekonomická data přicházející z tamní ekonomiky jsou jedním z důvodů, proč pozorujeme od začátku roku postupné snižování očekávaného růstu také pro českou ekonomiku,“ připomněl analytik Hospodářské komory Rona Renda. Dodal ale, že česká ekonomika se nachází v lepší situaci, Německo by tak Česko nemělo stáhnout do záporných čísel. Pro tento rok očekává růst české ekonomiky kolem jednoho procenta.