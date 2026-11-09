Bistro Currywurst 11 nabídne několik druhů klobás. Vedle tradiční jemně mletých bratwurstů budou moci zákazníci vyzkoušet hrubě mleté bauernwursty s bylinkami nebo jemné bockwursty připravené na páře nebo vegetariánskou variantu z hrachu.
„Currywurst vznikl v Berlíně v 50. letech. Dnes se dá moderně interpretovat jako odpověď na monotónní fastfood,“ říká provozní ředitel skupiny Dim Sum Spot Ondřej Bednář.
Klobásy podnik doplní omáčkami. Kromě klasické curry omáčky budou na výběr také česká verze s povidly, pivem a kmínem, omáčka s kokakolou nebo hořčičná s medem. Jako přílohu bude bistro podávat hranolky, pečivo, kysané zelí, nakládanou zeleninu či kimči.
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Uzeniny pro nový podnik připravuje rodinné řeznictví Franka Kummera v Žitavě, které bylo založeno v roce 1950. Kummer je řezníkem ve čtvrté generaci, uvedla firma. „Správného dodavatele jsme hledali dva roky. Rodinné řeznictví má vlastní receptury a svůj způsob přípravy,“ popsal Bednář.
Bistro v centru Prahy v Palackého ulici 11 bude v pondělí až ve čtvrtek otevřené od 11 do 22 hodin. V pátek a sobotu prodlouží provoz do 2 hodin ráno, v neděli bude otevírat od 12 do 21 hodin. Nabídku doplní německá piva, domácí limonády, koktejly a další nápoje.
Za Currywurst 11 stojí majitelé Ondřej Bednář, Tomáš Huml a Martin Červenka. Jejich skupina provozuje v Praze a Liberci čtyři restaurace Dim Sum Spot. První pobočku otevřela před sedmi lety na Letné, další má na Andělu a v centru Prahy. „Po Praze si dim sum knedlíčky už dáte ledaskde. Přesto si pořád myslíme, že ty naše jsou nejlepší díky tomu, že nám na jídle záleží,“ řekl Bednář.
Skupina Dim Sum Spot měla v roce 2025 tržby 71 milionů korun. S novou značkou Currywurst 11 plánuje expanzi.