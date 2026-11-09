Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem

Autor:
  16:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9....

Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9. listopadu 2026) | foto: Currywurst

Na klasickou německou klobásu se lze vydat do centra Prahy. Nové bistro...
Německá klobása v Praze. Bistro Currywurst 11 se otevře v centru Prahy. (9....
Konnopkeho bistro je jedním z míst, kde se v Berlíně dá sehnat autentický...
Stánek občerstvení Curry 36 v berlínském Charlottenburgu (25. října 2023)
14 fotografií
V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot, která v Česku dosud rozvíjela hlavně restaurace s dim sum knedlíčky. Základní cena německé klasiky má začínat na 150 korunách.

Bistro Currywurst 11 nabídne několik druhů klobás. Vedle tradiční jemně mletých bratwurstů budou moci zákazníci vyzkoušet hrubě mleté bauernwursty s bylinkami nebo jemné bockwursty připravené na páře nebo vegetariánskou variantu z hrachu.

„Currywurst vznikl v Berlíně v 50. letech. Dnes se dá moderně interpretovat jako odpověď na monotónní fastfood,“ říká provozní ředitel skupiny Dim Sum Spot Ondřej Bednář.

Klobásy podnik doplní omáčkami. Kromě klasické curry omáčky budou na výběr také česká verze s povidly, pivem a kmínem, omáčka s kokakolou nebo hořčičná s medem. Jako přílohu bude bistro podávat hranolky, pečivo, kysané zelí, nakládanou zeleninu či kimči.

Currywurst über alles. Vyhlášená berlínská klobása slaví pětasedmdesátiny

Uzeniny pro nový podnik připravuje rodinné řeznictví Franka Kummera v Žitavě, které bylo založeno v roce 1950. Kummer je řezníkem ve čtvrté generaci, uvedla firma. „Správného dodavatele jsme hledali dva roky. Rodinné řeznictví má vlastní receptury a svůj způsob přípravy,“ popsal Bednář.

Bistro v centru Prahy v Palackého ulici 11 bude v pondělí až ve čtvrtek otevřené od 11 do 22 hodin. V pátek a sobotu prodlouží provoz do 2 hodin ráno, v neděli bude otevírat od 12 do 21 hodin. Nabídku doplní německá piva, domácí limonády, koktejly a další nápoje.

Za Currywurst 11 stojí majitelé Ondřej Bednář, Tomáš Huml a Martin Červenka. Jejich skupina provozuje v Praze a Liberci čtyři restaurace Dim Sum Spot. První pobočku otevřela před sedmi lety na Letné, další má na Andělu a v centru Prahy. „Po Praze si dim sum knedlíčky už dáte ledaskde. Přesto si pořád myslíme, že ty naše jsou nejlepší díky tomu, že nám na jídle záleží,“ řekl Bednář.

Skupina Dim Sum Spot měla v roce 2025 tržby 71 milionů korun. S novou značkou Currywurst 11 plánuje expanzi.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině

Premium
Turisté sedící na lavičce u hanojského jezera Hoan Kiem. Právě to je oblíbené...

Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i rodiče. Vědí, že znalost...

Obyvatelům Johannesburgu dochází trpělivost. Dlouhé dny zůstávají bez vody

Obyvatelé Coronationville a Westbury vyšli do ulic, aby protestovali proti...

Jihoafrický Johannesburg čelí vážné vodní krizi. Kvůli zastaralému potrubí se ztrácí přibližně polovina čerpané vody a některé domácnosti zůstávají bez dodávek i několik týdnů. Bohatší obyvatelé si...

Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr. Nákup nafty z Ruska nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil americký prezident Donald Trump...

Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem

Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9....

V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...

9. listopadu 2026

Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit

Premium
Kandidát Demokratické strany na senátora za stát Ohio, bývalý senátor Sherrod...

Listopadové volby ve Spojených státech ovládla Demokratická strana. Slibuje především přísnější pravidla pro datová centra, dostupnou zdravotní péči a snížení inflace. Voliči dali jasně najevo, že...

9. listopadu 2026  14:45

SKIMS sklízí kritiku s adventním kalendářem za 150 dolarů. Uvnitř jsou jen cetky

SKIMS kalendář advent doplňky kardashian

Značka luxusního prádla, za kterou stojí americká podnikatelka Kim Kardashianová, se ocitla v centru nebývalé kontroverze. Uvedla na trh adventní kalendář, za který si účtuje 150 dolarů. Netrpěliví...

9. listopadu 2026  14:26

Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí

Ředitel pro mezinárodní vztahy PBS Group Stanislav Lisner (6. listopadu 2026)

Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...

9. listopadu 2026  11:05

Nvidia vyšetřuje šéfa. Přiznal nevěru, jeho partnerku podezírají ze špionáže pro Čínu

Premium
Záběr z kamery zachycuje Alici Huangovou a šéfa Nvidie Jensena Huanga v...

Americký výrobce čipů Nvidia zahájil interní vyšetřování svého generálního ředitele Jensena Huanga. Důvodem jsou informace o jeho blízkém vztahu s čínskou podnikatelkou Alicí Huangovou, kterou...

9. listopadu 2026  10:50

Jaký je rozdíl mezi trvanlivým a čerstvým mlékem? Odborník boří mýty o kvalitě

Rozstřel
Hostem Rozstřelu je Jiří Kopáček, šéf Českomoravského svazu mlékárenského....

Je trvanlivé mléko výživově horší než čerstvé a znamená vyšší cena také lepší kvalitu? Rozdíl spočívá především v tepelném ošetření a chuti, množství bílkovin a tuku při totožné tučnosti zůstává...

9. listopadu 2026

Auto je pro stavaře a architekta zásadní pomocník, říká šéf společnosti CASUA

Advertorial
Aleš Poděbrad, šéf české architektonické a projekční kanceláře CASUA

Česká architektonická a projekční kancelář CASUA má dlouhodobou tradici a dnes téměř sto zaměstnanců. Ve své firemní flotile však má pouze osm automobilů, což ukazuje, že se firma snaží dopravní...

9. listopadu 2026

Brambor je méně, ceny rostou. Pěstitelům ale loňské ztráty nesmažou

Sklizeň brambor soukromého zemědělce Ondřeje Dejmala

Loňská obrovská úroda brambor přidělala kvůli propadu cen zemědělcům vrásky. Letos se situace obrátila, ale podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka ne moc k lepšímu

9. listopadu 2026

Ropná krize zasáhla české firmy. Kdo může, zdražuje, zemědělci jsou na dně

Premium
ilustrační snímek

Více než 80 procent tuzemských podniků pociťuje přímé dopady ropné krize a drahých energií. Velká část z nich přitom zvýšené náklady nedokáže promítnout do cen a absorbuje je v propadu vlastních...

9. listopadu 2026

Nová regulace nikotinu nesmí nahrát pašerákům, varují firmy z oboru

ilustrační snímek

Evropská komise má do konce roku představit novou podobu pravidel pro tabákové a nikotinové výrobky. Předsedkyni Ursule von der Leyenové v úterý přišel dopis, který podepsalo celkem 201 organizací z...

8. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Britské firmy mění pravidla náboru mladých. Bez znalosti AI hrozí nezaměstnanost

ilustrační snímek

Umělá inteligence zásadně mění britský trh práce a komplikuje mladým lidem vstup do zaměstnání. Zatímco počet juniorských pozic prudce klesá, poptávka po uchazečích se znalostmi AI rychle roste....

8. listopadu 2026

Rusko hledá peníze do rozpočtu. Zvyšuje cla na alkohol z nepřátelských států

Láhve s alkoholickými nápoji v regálech supermarketu v ruské Samaře (5. května...

Rusové si za zahraniční whisky, rum nebo gin zřejmě brzy připlatí. Tamní vláda totiž výrazně zvýšila dovozní cla na alkohol ze zemí, které považuje za nepřátelské. Změna se týká i nápojů dovážených z...

8. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.