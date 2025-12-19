Novou služební zbraní německé armády bude pistole od České zbrojovky

  18:35aktualizováno  19:05
Na německé vojáky čeká nová výbava. Bundeswehr si vybral pistoli České zbrojovky jako svou novou služební zbraň. Firma uspěla s pistolí s přímoběžným úderníkem. V tendru porazila několik globálních konkurentů. Cenu ani rozsah zakázky neuvedla.
Novou služební zbraní německé armády bude pistole České zbrojovky P13. (19....

Novou služební zbraní německé armády bude pistole České zbrojovky P13. (19. prosince 2025) | foto: Česká zbrojovka

Němečtí vojáci s vysílačkami a útočnými puškami G36 během cvičení (16. září...
Němečtí vojáci na cvičišti Oberlausitz u Weisskeisselu (6. září 2025)
Německo zahájilo rozmisťování svých vojáků v Litvě, kde vznikne vojenská...
Německo zahájilo rozmisťování svých vojáků v Litvě, kde vznikne vojenská...
„Je pro nás ctí, že si německý Bundeswehr zvolil společnost CZ jako svého partnera. Úspěch v tomto přezbrojovacím tendru představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobé historii České zbrojovky. Jasně potvrzuje skvělou pověst, kterou si naše zbraně získaly při nasazení v reálných bojových podmínkách. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s německou armádou a na naplňování všech jejích požadavků v souladu se smlouvou,“ uvedl Jan Zajíc, generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky.

Zbrojovka podle mluvčího Jakuba Sondela získala zakázku pro německou armádu na základě transparentního mezinárodního tendru, v němž uspěla před několika globálními konkurenty.

Německo schválilo povinnou vojnu, studenti napříč zemí vyrazili protestovat

Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách.

Server Seznam Zprávy v říjnu napsal, že bundeswehr plánuje uzavřít rámcovou smlouvu na koupi až 203 tisíc kusů pistolí P-10 od společnosti Česká zbrojovka za 56 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun. V první fázi by měl český výrobce dodat 65 tisíc pistolí za 19 milionů eur, tedy 462 milionů korun, informoval tehdy server.

Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu

Podle Sondela si armáda zvolila pistoli označenou jako P13, která vychází z předešlého modelu CZ P-10 C OR (Optics-Ready).

„Jedná se o moderní služební pistoli s přímoběžným úderníkem, navrženou pro profesionální uživatele, která je vysoce ceněna pro svou spolehlivost, odolnost a intuitivní manipulaci. Vyniká také ergonomickým provedením, vysokou kapacitou zásobníku a precizní konstrukcí, díky čemuž patří mezi preferované volby ozbrojených složek v mnoha zemích,“ dodává mluvčí.

Zbrojovka bude na plnění smlouvy a zajištění komplexní podpory pro bundeswehr úzce spolupracovat se svým autorizovaným partnerem v Německu - společností POL-TEC GmbH &Co.

Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává více než 3600 lidí.

Na Západě už vědí, že je na naše náboje spoleh, chválí si ředitel Sellier & Bellot

Loňské tržby i hospodářský výsledek byly druhé nejvyšší v historii České zbrojovky. Rekordní byl v tomto ohledu pro podnik rok 2022. Loni firma vykázala zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun, meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesáhly šest miliard korun, o rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.

Klíčovým trhem pro Českou zbrojovku zůstávají Spojené státy americké, kam podnik doručil přibližně 40 procent v minulém roce prodaných zbraní. Tržby z prodeje ozbrojeným složkám firmě loni meziročně vzrostly o 11,1 procenta, zatímco tržby v komerčním sektoru o čtyři procenta poklesly.

