Novou služební zbraní německé armády bude pistole od České zbrojovky

„Je pro nás ctí, že si německý Bundeswehr zvolil společnost CZ jako svého partnera. Úspěch v tomto přezbrojovacím tendru představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobé historii České zbrojovky. Jasně potvrzuje skvělou pověst, kterou si naše zbraně získaly při nasazení v reálných bojových podmínkách. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s německou armádou a na naplňování všech jejích požadavků v souladu se smlouvou,“ uvedl Jan Zajíc, generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky.
Zbrojovka podle mluvčího Jakuba Sondela získala zakázku pro německou armádu na základě transparentního mezinárodního tendru, v němž uspěla před několika globálními konkurenty.
|
Německo schválilo povinnou vojnu, studenti napříč zemí vyrazili protestovat
Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách.
Server Seznam Zprávy v říjnu napsal, že bundeswehr plánuje uzavřít rámcovou smlouvu na koupi až 203 tisíc kusů pistolí P-10 od společnosti Česká zbrojovka za 56 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun. V první fázi by měl český výrobce dodat 65 tisíc pistolí za 19 milionů eur, tedy 462 milionů korun, informoval tehdy server.
|
Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu
Podle Sondela si armáda zvolila pistoli označenou jako P13, která vychází z předešlého modelu CZ P-10 C OR (Optics-Ready).
„Jedná se o moderní služební pistoli s přímoběžným úderníkem, navrženou pro profesionální uživatele, která je vysoce ceněna pro svou spolehlivost, odolnost a intuitivní manipulaci. Vyniká také ergonomickým provedením, vysokou kapacitou zásobníku a precizní konstrukcí, díky čemuž patří mezi preferované volby ozbrojených složek v mnoha zemích,“ dodává mluvčí.
Zbrojovka bude na plnění smlouvy a zajištění komplexní podpory pro bundeswehr úzce spolupracovat se svým autorizovaným partnerem v Německu - společností POL-TEC GmbH &Co.
Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává více než 3600 lidí.
|
Na Západě už vědí, že je na naše náboje spoleh, chválí si ředitel Sellier & Bellot
Loňské tržby i hospodářský výsledek byly druhé nejvyšší v historii České zbrojovky. Rekordní byl v tomto ohledu pro podnik rok 2022. Loni firma vykázala zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun, meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesáhly šest miliard korun, o rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.
Klíčovým trhem pro Českou zbrojovku zůstávají Spojené státy americké, kam podnik doručil přibližně 40 procent v minulém roce prodaných zbraní. Tržby z prodeje ozbrojeným složkám firmě loni meziročně vzrostly o 11,1 procenta, zatímco tržby v komerčním sektoru o čtyři procenta poklesly.