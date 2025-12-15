Podpora v nezaměstnanosti 2026 se od té současné zásadně liší. Nová pravidla budou platit pro všechny, kdo se jako žadatelé o podporu přihlásí až po Novém roce. Naopak ten, kdo si o podporu zažádá do konce roku 2025, bude mít staré, méně výhodné podmínky po celou podpůrčí dobu.
Co když dám výpověď?
Maximum, na jaké teď můžete jako čerstvě nezaměstnaný dosáhnout, je 65 procent z vašeho dosavadního čistého výdělku. Jenže: pokud z práce odejdete z vlastní vůle, místo 65 procent máte nyní nárok jen na 45. Takže při prokázaném čistém měsíčním příjmu 25 000 korun dostanete jen 11 250 korun, což je při dnešních cenách spíš k pláči. Od ledna 2026 se výpočet dramaticky změní, místo 45 procent to bude 80 procent, a to i u lidí, kteří dali výpověď sami. Ti by dostali 20 000 korun.
„Češi se často obávají změnit zaměstnání a dávají přednost jistotě, i když jim práce nevyhovuje. Při současném nastavení podpory v nezaměstnanosti je to pochopitelné. Lidé mají závazky, děti, hypotéky a nemohou si dovolit zůstat bez příjmu. Stávající systém podpory v nezaměstnanosti není dobře nastaven. Chceme motivovat lidi, aby hledali lépe placenou a kvalitnější práci, a nemuseli brát tu první, která se naskytne,“ vysvětlil tento krok ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Dodejme, že tato maximální výše podpory (80 %) platí jen pro první dva nebo tři měsíce po odchodu z práce, poté se snižuje. Kdy a o kolik, závisí na věku daného člověka.
|Věk
|Nyní do 50 let
|Nově do 52 let
|Nyní 50-55 let
|Nově 52-57 let
|Nyní nad 55 let
|Nově nad 57 let
|Počet měsíců
|2- 2- 1
|2- 2- 1
|2 – 2 – 4
|3 – 3 – 2
|2 – 2 - 7
|3 – 3 – 5
|Procentní sazba
|65-50-45
|80-50-40
|65-50-45
|80-50-40
|65-50-45
|80-50-40
Podpora v nezaměstnanosti 2026
A máme ještě jednu dobrou zprávu: od 1.1.2026 se mění i to, jak se vypočítává „strop“ pro maximální výši podpory. Dosud je to 58 procent z průměrné mzdy v Česku, od ledna to bude 80 procent. A protože se průměrná mzda nejspíš zvýší, bude to znamenat skok z 26 163 korun na více než 36 086 korun.
Takže pokud hodláte v současné práci skončit, neodcházejte letos. Pročtěte si smlouvu, a pokud v ní máte dvouměsíční výpovědní dobu, výpověď už podat můžete. Pokud se rozhodnete rozvázat pracovní poměr dohodou k určitému datu, termín si dobře rozmyslete. Na Úřad práce se každopádně přihlaste až po Novém roce. Byla by škoda, kdybyste kvůli uspěchané žádosti o podporu na konci prosince přišli o možnost vyšší podpory.
Pokud žádost podáte v roce 2025, s přelomem roku se nám podpora na novou úroveň nezvýší. „Nové parametry podpory v nezaměstnanosti začnou platit od 1. ledna 2026 a budou se vztahovat pouze na žádosti podané ještě v roce 2025, například 1. prosince 2025, použijí se dosavadní sazby platné k tomuto dni - tedy například 45 %, pokud žadatel odchází z vlastní vůle,“ potvrdil na dotaz redakce František Bikár z Úřadu práce.
