Nejvíce nelegálních pracovníků pocházelo z tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii (1 673), dále pak z Česka (714) a následně ze zemí EU (97). Celkem inspektoři uložili 779 pokud v součtu přes 133 milionů korun.
Nejčastějším proviněním byl výkon práce mimo pracovněprávní vztah, často dotyčný vykonával práci v rozporu s vydaným povolením nebo úplně bez něj. „A v 272 případech se jednalo o výkon práce cizince bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky,“ říká Richard Kolibač, tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce.
Často problém paradoxně nebývá v tom, že by zaměstnavatel někoho cíleně zaměstnával nelegálně. „V praxi bývá velmi častým problémem formální správnost – a je potřeba dodat, že nejde vždy o vědomé obcházení zákona,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.
U menších firem to bývá typicky kombinace podceněné administrativy, rychlého náboru a toho, že personalistika tak řečeno „dobíhá provoz“. To ale bohužel není v souladu se zákonem. „U pracovněprávních vztahů platí, že papíry nejsou jen formalita. Jsou to důkazy o tom, kdo pro koho pracuje, za jakých podmínek a zda jsou z práce správně odváděny daně a pojistné,“ zdůrazňuje Španěl.
Problémy malých firem
To, že s dodržením všech regulí mají největší problémy právě malé firmy, potvrzují i závěry inspektorů. „Z pohledu velikosti zaměstnavatele se v roce 2025 nelegálního zaměstnávání nejčastěji dopouštěli zaměstnavatelé v kategorie do devíti zaměstnanců a zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci,“ informuje Kolibač.
Právě malé firmy dělají nejvíce chyb ve zdánlivých drobnostech. „Typicky v evidenci pracovní doby, nastavení odměňování nebo v dokumentaci. Při kontrole pak tyto nedostatky působí jako celek a mohou vést k vysokým sankcím,“ říká advokátka Kateřina Poláková z kanceláře Dostupný advokát.
Špatně vedená evidence sama o sobě ještě neznamená, že jde o nelegální zaměstnávání. U malých provozů se na to ale nabalují další prohřešky. Například pracovník nemá smlouvu, část mzdy dostává hotově mimo výplatní pásku nebo cizinec pracuje v rozporu se svým oprávněním. „Pak se z administrativní chyby stává jeden z dílků skládačky, která jako celek může ukazovat na nelegální práci – a přesně na tuto mozaikovou povahu nedostatků se SÚIP v roce 2026 výslovně zaměřuje,“ dodává Poláková.
Kontroly se navíc neposuzují izolovaně ve smyslu, že provozu chybí jeden papír, přijde pokuta, zaplatí se a „jede se dál.“ Inspekce hodnotí celek. „Pokud firma nemá v pořádku smlouvy, docházku, výplatní podklady a zároveň na pracovišti působí cizinci nebo agenturní pracovníci, vytváří se obraz rizikového provozu,“ upozorňuje Michal Španěl. A právě tento souběh drobných chyb může být pro zaměstnavatele nebezpečnější než jedna administrativní chyba sama o sobě.
V letošním roce se režim kontrol ještě zpřísní. Kontroly budou ještě intenzivnější, často za silnější spolupráce s Finanční správou, Policií ČR a Českou správou sociálního zabezpečení.
Sleduje se i nový prohřešek
Inspektoři se také zaměří na nový přestupek takzvané nehlášené práce. „Tou se rozumí práce konaná zahraničním pracovníkem, u níž zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce,“ říká Kolibač. Za umožnění výkonu nehlášené práce je možné uložit pokutu až do výše tří milionů korun.
Dále budou inspektoři cíleně sledovat odměňování zaměstnanců, například respektování minimální mzdy. Nebo správné nastavení odměn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. A důležité je i rovné odměňování mužů a žen. „Pro zaměstnavatele to v praxi znamená vyšší pravděpodobnost koordinovaných kontrol a důraz na formální správnost pracovněprávních vztahů, zejména u zahraničních pracovníků,“ konstatuje Anna Kevorkyan, CEO portálu JenPráce.cz.
Už teď je přitom s některými kontrolovanými subjekty těžké pořízení. „Inspektoři se nezřídka setkávají s nesoučinností jak kontrolovaných, tak povinných osob nebo naopak se snahou kontrolní orgán zahltit předkládáním velké množství, mnohdy nesouvisejících dokladů,“ poukazuje Richard Kolibač. Nesoučinnost s sebou přitom nese riziko postihu. I tak ho ale řada firem ochotně podstupuje a celý proces rozplétání se tím prodlouží i na několik měsíců.
|Rok
|Počet kontrol
|Občané ČR
|Občané EU
|Cizinci
|Celkem
|2020
|5557
|556
|141
|2413
|3110
|2021
|5222
|312
|288
|2695
|3295
|2022
|6572
|475
|79
|2007
|2561
|2023
|6574
|583
|62
|2156
|2801
|2024
|6328
|541
|86
|1307
|1934
|2025
|6278
|714
|97
|1673
|2484
|Zdroj: SÚIP