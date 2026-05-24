Nelegálních pracovníků v Česku výrazně přibylo, firmy podceňují administrativu

Veronika Doskočilová
Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38 procent více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného povolení k pobytu. V loňském roce provedl Státní úřad inspekce práce skoro šest tisíc kontrol, během kterých odhalil téměř 2 500 nelegálních pracovníků.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Nejvíce nelegálních pracovníků pocházelo z tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii (1 673), dále pak z Česka (714) a následně ze zemí EU (97). Celkem inspektoři uložili 779 pokud v součtu přes 133 milionů korun.

Nejčastějším proviněním byl výkon práce mimo pracovněprávní vztah, často dotyčný vykonával práci v rozporu s vydaným povolením nebo úplně bez něj. „A v 272 případech se jednalo o výkon práce cizince bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky,“ říká Richard Kolibač, tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce.

Často problém paradoxně nebývá v tom, že by zaměstnavatel někoho cíleně zaměstnával nelegálně. „V praxi bývá velmi častým problémem formální správnost – a je potřeba dodat, že nejde vždy o vědomé obcházení zákona,“ říká Michal Španěl, manažer pracovního portálu JenPráce.cz.

U menších firem to bývá typicky kombinace podceněné administrativy, rychlého náboru a toho, že personalistika tak řečeno „dobíhá provoz“. To ale bohužel není v souladu se zákonem. „U pracovněprávních vztahů platí, že papíry nejsou jen formalita. Jsou to důkazy o tom, kdo pro koho pracuje, za jakých podmínek a zda jsou z práce správně odváděny daně a pojistné,“ zdůrazňuje Španěl.

Problémy malých firem

To, že s dodržením všech regulí mají největší problémy právě malé firmy, potvrzují i závěry inspektorů. „Z pohledu velikosti zaměstnavatele se v roce 2025 nelegálního zaměstnávání nejčastěji dopouštěli zaměstnavatelé v kategorie do devíti zaměstnanců a zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci,“ informuje Kolibač.

Právě malé firmy dělají nejvíce chyb ve zdánlivých drobnostech. „Typicky v evidenci pracovní doby, nastavení odměňování nebo v dokumentaci. Při kontrole pak tyto nedostatky působí jako celek a mohou vést k vysokým sankcím,“ říká advokátka Kateřina Poláková z kanceláře Dostupný advokát.

Špatně vedená evidence sama o sobě ještě neznamená, že jde o nelegální zaměstnávání. U malých provozů se na to ale nabalují další prohřešky. Například pracovník nemá smlouvu, část mzdy dostává hotově mimo výplatní pásku nebo cizinec pracuje v rozporu se svým oprávněním. „Pak se z administrativní chyby stává jeden z dílků skládačky, která jako celek může ukazovat na nelegální práci – a přesně na tuto mozaikovou povahu nedostatků se SÚIP v roce 2026 výslovně zaměřuje,“ dodává Poláková.

Kontroly se navíc neposuzují izolovaně ve smyslu, že provozu chybí jeden papír, přijde pokuta, zaplatí se a „jede se dál.“ Inspekce hodnotí celek. „Pokud firma nemá v pořádku smlouvy, docházku, výplatní podklady a zároveň na pracovišti působí cizinci nebo agenturní pracovníci, vytváří se obraz rizikového provozu,“ upozorňuje Michal Španěl. A právě tento souběh drobných chyb může být pro zaměstnavatele nebezpečnější než jedna administrativní chyba sama o sobě.

V letošním roce se režim kontrol ještě zpřísní. Kontroly budou ještě intenzivnější, často za silnější spolupráce s Finanční správou, Policií ČR a Českou správou sociálního zabezpečení.

Sleduje se i nový prohřešek

Inspektoři se také zaměří na nový přestupek takzvané nehlášené práce. „Tou se rozumí práce konaná zahraničním pracovníkem, u níž zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce,“ říká Kolibač. Za umožnění výkonu nehlášené práce je možné uložit pokutu až do výše tří milionů korun.

Dále budou inspektoři cíleně sledovat odměňování zaměstnanců, například respektování minimální mzdy. Nebo správné nastavení odměn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. A důležité je i rovné odměňování mužů a žen. „Pro zaměstnavatele to v praxi znamená vyšší pravděpodobnost koordinovaných kontrol a důraz na formální správnost pracovněprávních vztahů, zejména u zahraničních pracovníků,“ konstatuje Anna Kevorkyan, CEO portálu JenPráce.cz.

Už teď je přitom s některými kontrolovanými subjekty těžké pořízení. „Inspektoři se nezřídka setkávají s nesoučinností jak kontrolovaných, tak povinných osob nebo naopak se snahou kontrolní orgán zahltit předkládáním velké množství, mnohdy nesouvisejících dokladů,“ poukazuje Richard Kolibač. Nesoučinnost s sebou přitom nese riziko postihu. I tak ho ale řada firem ochotně podstupuje a celý proces rozplétání se tím prodlouží i na několik měsíců.

Vývoj počtu zjištěných nelegálně pracujících osob ve vztahu k počtu kontrol
RokPočet kontrolObčané ČRObčané EUCizinciCelkem
2020555755614124133110
2021522231228826953295
202265724757920072561
202365745836221562801
202463285418613071934
202562787149716732484
Zdroj: SÚIP
U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Digitální nomádi už nejsou rebelové jako dřív. Přibývá klasických zaměstnanců

ilustrační snímek

Digitální nomádství bylo dlouho spojené s představou dobrodruhů, kteří cestují po světě a práci občas zastanou z notebooku. V dnešní době je ale podobná představa už spíše zastaralá. Podle aktuálního...

Kyberšmejdi cílí na hazard. Umějí připravit falešné weby do nejmenších detailů

Kyberbezpečnost

Provozovatelé hazardních her čelí v posledních měsících opakovaným krádežím identity. Podvodníci začali ve velkém vytvářet podvodné weby, které stylizují tak, aby působily jako oficiální internetové...

23. května 2026

Sluchátka s dráty zažívají comeback. Díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení

Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney....

Po pěti letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka v roce 2025 doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktu mnohými odepisovaného k zániku...

23. května 2026

Švédský kolektivismus mizí. V zemi probíhá překvapivá kapitalistická transformace

Panorama švédského Strockholmu (22. května 2011) (ilustrační snímek)

Po celá desetiletí bylo Švédsko synonymem pro model vlády s vysokými daněmi a vysokými výdaji, která řídila životy lidí od kolébky až po hrob prostřednictvím státních nemocnic, škol a pečovatelských...

23. května 2026

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026)

Zmrzlináři na severu Itálie stále častěji experimentují s méně obvyklými chutěmi. Místo sjednocených receptur tradičního gelata sázejí na ruční výrobu, pomalejší postupy a nezvyklé ingredience....

23. května 2026

Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

Proíránský protest proti americko-izraelské válce na Blízkém východě v Londýně....

Obyvatelé Íránu už měsíce žijí prakticky bez přístupu k internetu. Podle expertů právě zažívají nejdelší a nejtvrdší blackout svého druhu v moderních dějinách. Problém navíc těžce dopadá na...

23. května 2026

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

ilustrační snímek

České gastro vstoupilo do roku 2026 klidněji než v předchozích letech. Tržby podniků od ledna do dubna meziročně vzrostly o dvě procenta. Největší změna je ale vidět v nočním životě. Zatímco mimo...

23. května 2026

„Island" u Košic. Na Slovensku vzniká obří geotermální projekt, vrty zajistila MND

Premium
Společnost MND Drilling & Services dokončila poslední z celkem tří hlubinných...

Jednou z klíčových investic do energetiky na Slovensku je geotermální projekt na východě země. V lokalitě Svinica–Ďurkov dokončila společnost MND tři hlubinné vrty, z nichž nejdelší měří 3,6...

23. května 2026

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

22. května 2026

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

22. května 2026  19:39

