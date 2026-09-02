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Někteří finanční poradci zneužívají školní přednášky, varovala ČNB

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  12:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Česká národní banka varovala před problematickými praktikami, které se v Česku množí. Někteří finanční poradci podle ní zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti dětí k propagaci vlastních služeb a získávání klientů. Žádné konkrétní poradce však nejmenovala. Zároveň banka upozornila, že nevydává žádná osvědčení, která by finanční subjekty opravňovala k pořádání vzdělávacích aktivit.

ČNB vnímá jako problematické, když přednášející zdůrazňuje konkrétní značky nebo produkty, které sám nabízí nebo zprostředkovává. Kritizuje také praxi, kdy přednášející vyzývá studenty, aby ho kontaktovali, případně sbírá jejich osobní údaje k následnému nabízení finančních služeb.

Centrální banka také varovala před situacemi, kdy přednášející doporučuje studentům konkrétní kariérní uplatnění s příslibem snadného výdělku.

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„Česká národní banka vítá zájem škol o rozvoj finanční gramotnosti žáků a zároveň chápe jejich snahu o zapojení odborníků z praxe do výuky. Zároveň však považuje za vhodné, aby ředitelé škol a vyučující pečlivě posuzovali osoby, které do školy zvou,“ uvedla ČNB. Ředitelé škol by si podle ní měli zajistit reference na finanční poradce a posoudit jejich motivaci k pořádání přednášek. Centrální banka také doporučuje průběžnou kontrolu vystoupení přednášejících.

„Česká národní banka dále upozorňuje, že nevydává žádná osvědčení, certifikace ani jiná potvrzení, která by finanční poradce nebo jiné dohlížené subjekty opravňovala k pořádání vzdělávacích aktivit zaměřených na finanční gramotnost na školách. Pokud některé subjekty taková osvědčení či certifikace svým spolupracovníkům udělují, činí tak bez účasti České národní banky,“ upozornila dále ČNB.

Centrální banka se sama věnuje vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a nabízí vzdělávací materiály na svých internetových stránkách. Pro školy i veřejnost je také k dispozici její návštěvnické centrum, které je přístupné zdarma a kde jsou k dispozici informace o ekonomických tématech.

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