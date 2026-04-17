Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43 korun

  15:09
Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než v pátek. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici PUMPA v Praze. (8.dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.

Maximální ceny paliv klesnou na zatím nejnižší hodnotu. Opozice systém kritizuje

Povolená cena nafty je pod průměrnou cenou z posledních dnů. Podle čtvrtečních dat společnosti CCS nafta za poslední týden zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 Kč za litr. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,37 Kč, před týdnem byl o 26 haléřů dražší.

Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.

Konec slevového kuponu. Síť MOL zrušila zvýhodnění základního paliva

Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda v pondělí schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty o přibližně 17 centů (zhruba čtyři Kč) na litr. Opatření by mělo platit od začátku května po dobu dvou měsíců. Podle dat serveru NDR.de nyní stojí na německých čerpacích stanicích nafta v průměru 2,19 eura (53,26 Kč) za litr a benzin 2,06 eura (50,10 Kč) za litr.

Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů, Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty.

Evropa má plán na zprůchodnění Hormuzu. Do akce mají nastoupit minolovky

Slovensko pak spustilo dvojí ceny nafty, motoristé se zahraniční registrační značkou platí vyšší cenu. Ta je nyní 1,905 eura (46,33 Kč). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a Rakousku. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí Bratislavy o dvojích cenách nafty je v rozporu s unijním právem.

