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Nejlepší doba pro investice USA v Česku je zítra, říká ředitel obchodní komory USA

František Strnad
  9:00
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Weston Stacey je výkonným ředitelem Americké obchodní komory v České republice. | foto: Václav Koníček, Brno University of Technology

Česká ekonomika má víc energie i potenciálu než kdykoli dřív. Tvrdí to Weston Stacey, který zhruba třicet let vede Americkou obchodní komoru v ČR. Mnoho amerických firem, které tu už působí, podle něj plánuje růst. Brzdí je hlavně nedostatek lidí. „Problémy, které dnes máme, jsme si vytvořili svým úspěchem. Máme nedostatek kvalifikované pracovní síly, protože všichni jsou zaměstnáni,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jak podle vašich zkušeností vnímají čeští vývozci současný obchod mezi USA a Evropskou unií? Kde vidí největší příležitosti a kde narážejí na překážky?
Spojené státy vnímají jako jeden ze tří největších trhů na světě – a jako trh, který za poslední dekádu, s výjimkou covidového roku 2020, odebíral stále více zboží z EU. Loni to byl nárůst o 3,5 procenta, a to navzdory všem nejistotám a vyšším clům. Trh je velmi dynamický a silně zaměřený na hledání nových trendů či nových způsobů, jak vytvořit větší hodnotu. To přináší více příležitostí, ale i větší konkurenci. České firmy, které neúnavně usilují o zdokonalování svých produktů – jako například Linet a Y Soft – dosahují velkého úspěchu.

Nemyslím si, že by zde docházelo k větším třenicím, než je obvyklé ve vztahu mezi kupujícím a dodavatelem. Ostrá rétorika mezi vládami se na trhu ve skutečnosti příliš neprojevila, alespoň zatím ne. Ojedinělé spory, se kterými jsme se setkali, pramení z amerického zvyku vyjednávat smlouvy do nejmenších detailů a poté je brát jako svatou pravdu, zatímco zde panuje tendence vnímat smlouvu jako první krok k dalším jednáním.

Mnoho českých firem neprodává přímo do Ameriky. Místo toho dodávají zboží německým zákazníkům. Co od nich slýcháte o tom, jak vztahy mezi Washingtonem a Bruselem ovlivňují jejich podnikání?
Můj pohled na tuto záležitost je zkreslený, protože se převážně stýkám s českými vývozci, kteří vnímají dovoz jako první krok na cestě k investicím v USA. Současný stav považují spíše za překážku než za zákaz podnikání.
Obávají se, že jsme se dostali do cyklu eskalujících opatření a protiopatření, jejichž cílem je demonstrovat, jak nezávislé jsou jak USA, tak Evropa na tom, co je nejvýhodnějším ekonomickým vztahem posledních dvou století. Všichni bychom si měli položit otázku, zda to, co by tento vztah mohlo nahradit, má reálnou šanci přinést stejný nárůst životní úrovně a bezpečnosti.

Weston Stacey

Od roku 1996 je výkonným ředitelem Americké obchodní komory v České republice (AmCham). Pod jeho vedením se komora podílela na reformách obchodního rejstříku, insolvenčního práva, veřejných zakázek a investičních pobídek.

Narodil se v Bostonu, Massachusetts. Pracoval jako politický a investigativní novinář v USA a ve střední Evropě. V Česku žije od roku 1992.

Vystudoval anglickou literaturu a historii na University of the South. Titul MBA získal na Thunderbird School of Global Management.

Vztahy mezi EU a USA se zhoršují už od doby, co tuto práci dělám. Částečně za to může systém politických odměn. Politici a úředníci ve Washingtonu mají větší motivaci vyvolávat spory s Bruselem než budovat lepší partnerství. Totéž platí i v Bruselu.

V současné době se mnoho lidí snaží vybudovat si kariéru na „vítězství“ v této konfrontaci. Nikoho z nich nezajímá, že „vítězství“ v tomto sporu znamená prohru, pokud jde o vytváření prosperity a zajištění bezpečnosti.

Američané 3. listopadu volili celou Sněmovnu reprezentantů a 35 senátorů. Co by výsledek mohl znamenat pro obchodní vztahy mezi USA a Evropou?
Příležitostí ke zlepšení ekonomických vazeb by mělo přibýt. Zda se tak skutečně stane, záleží na tom, jak efektivně ti, kteří chtějí obnovit a zlepšit transatlantickou ekonomiku, využijí svůj hlas a vliv.

Všichni demokraté a mnoho republikánů vedlo volební kampaň proti celní politice této vlády. Očekávám, že Kongres bude usilovat o znovuzískání pravomoci v oblasti cel. Americká vláda svou politiku dobrovolně nezmění. Soudy budou muset vydat několik rozhodnutí, aby určily, kdo má jakou pravomoc. Ústava jasně stanoví, že tuto pravomoc má Kongres, a soudy to důsledně potvrzují.

Kanada bude první prioritou. Mexiko bude druhou. Rádi bychom, aby EU byla na řadě jako další. Již více než deset let prosazujeme, že by neměla existovat žádná cla ani necelní překážky obchodu a že bychom měli zintenzivnit spolupráci v oblasti vývoje pokročilých technologií.

Budeme muset překonat hořkost, která se nahromadila během let obchodních a investičních jednání, kdy jsme byli v podstatě jedinými dvěma regulačními orgány, na kterých záleželo. Nyní to tak již není. Obě strany si musí uvědomit, že dnes potřebujeme spolupráci více než v roce 1990.

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Jak pozorně americké firmy působící v Česku volby sledují? Odráží se to v jejich investičních plánech?
Sledujeme nejen volby v USA, ale i volby v Izraeli, Španělsku, Francii, Itálii a Polsku, stejně jako zemské volby v Německu. Do konce roku 2028 bychom mohli mít zcela odlišné transatlantické politické prostředí, než jaké máme dnes.

Tento druh volatility zvyšuje investiční rizika. To však neznamená, že by se tyto investice neměly realizovat. Znamená to pouze, že příležitost musí být natolik velká, aby převážila nad riziky. Na tak dobře rozvinutých trzích je to sice poněkud obtížné, ale ne nemožné. Posílení transatlantických vztahů by bylo nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit příležitosti a snížit rizika.

Jak dnes americké společnosti působící v tomto regionu hodnotí geopolitická rizika pro své dodavatelské řetězce? Co se změnilo od začátku války na Ukrajině?
Ukrajina všem zbývajícím pochybovačům dokázala, že Kreml je ochoten použít válku k prosazení imperiálních ambicí svého diktátora. Byl to tragický případ toho, že jsme neposlouchali, co nám říkali. Mnoho evropských zemí bylo ochotno vsadit na to, že mohou svou ekonomickou strategii postavit na levné ruské energii a že geopolitické riziko lze udržet pod kontrolou. Nyní platíme cenu za to, že se tato sázka nevyplatila.

Nyní se nacházíme v šedé zóně. Naše společnosti značně investovaly do ekonomického modelu pokračující integrace v rámci Evropy a dalšího rozšiřování vztahů se Spojenými státy. Tento závazek stále platí, protože transatlantické vztahy mají z obchodního hlediska stále největší smysl. Proto směřovalo v roce 2025 60 procent zahraničních investic USA do Evropy.

Všichni však s rostoucí obavou poslouchají všechny ty řeči o suverenitě a čtou všechny ty hlouposti na sociálních médiích. Když se navzájem neustále využíváte jako clickbait, vytváříte prostředí, ve kterém je snazší problémy vyvolávat než je řešit. A obáváme se, že to, co kdysi bývalo sourozeneckou rivalitou, by se mohlo proměnit v něco mnohem nepřátelštějšího.

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Přesouvají americké firmy svou výrobu z Asie blíže k Evropě? Pokud ano, získá z toho Česká republika nějaký podíl?
Některé ano. Posledních šest let znovu ukázalo firmám, jak reálná jsou rizika spojená s dlouhými dodavatelskými řetězci. Pravidla hospodářské soutěže se tím však nezměnila. Firmy, které se přesunuly do Asie, usoudily, že výhoda plynoucí z mnohem nižších mzdových nákladů tato rizika vyvažuje.

Měli bychom vítat každou investici, kterou dokážeme přilákat díky kratším dodavatelským řetězcům. Kritériem pro posouzení investice by nemělo být to, zda zkracuje dodavatelské řetězce, ani velikost společnosti, ale to, zda zvyšuje naši schopnost výzkumu, vývoje a výroby pokročilých technologií. Na tento cíl bychom měli soustředit naši podporu a pobídky.

Americká obchodní komora v České republice (AmCham) již dlouho varuje, že Česká republika ztrácí dech. Co dnes americké investory odrazuje od toho, aby sem přišli?
Že ztrácí dech? Tak mluví spíš úředníci od stolu. Hnací sílu ekonomiky vytváří spojení lidí, technologií a materiálu. Pro nás je česká ekonomika souhrnem mnoha pohyblivých částí, a ty mají více energie, a tedy i větší potenciál než kdykoli v historii.

Chceme tím říct, že pokud máme nabrat více „dechu“ potřebného k větší prosperitě, musíme přesunout důraz z lidí a zdrojů na lidi a pokročilé technologie. Česko už nepatří mezi ekonomiky, které stojí na levnější pracovní síle a zdrojích. Dostali jsme se do skupiny ekonomik, jejichž prosperita závisí na tom, jak dokážou inovovat.

Proto prosazujeme, abychom se přestali soustředit na získávání co nejlevnější pracovní síly z čím dál vzdálenějších míst a místo toho co nejrychleji investovali do rozšiřování naší základny pokročilých technologií.

Problémy, které dnes máme, jsme si vytvořili svým úspěchem. Máme nedostatek kvalifikované pracovní síly, protože všichni jsou zaměstnáni. Ceny rostou, protože roste poptávka. Potřebujeme větší zaměření a lepší koordinaci mezi vládou, univerzitami a firmami v oblasti výzkumu, vývoje a výroby pokročilých technologií.

Měli bychom přestat měřit americký zájem o Česko podle amerických investorů, kteří by sem teprve mohli přijít. Ty totiž většinou brzdí nedostatek dostupné pracovní síly (a odrazuje je i politika územního plánování). Mnoho amerických investorů, kteří už tu působí, plánují expanzi a posun k sofistikovanějším činnostem.

To představuje nejlepší šanci, jak v zemi rozšířit základnu pokročilých technologií, a jejich kumulované investice v příštích letech pravděpodobně výrazně převýší jakékoli nové investice. To, co je brzdí, je hlavně nedostatek lidí a potřeba lepších politik v oblasti vývoje pokročilých technologií.

Po loňských volbách se vyměnila vláda. Zaznamenali jste od té doby nějakou změnu v tom, jak stát jedná se zahraničními investory?
Posledních deset let jsme s Karlem Havlíčkem objížděli výrobní a výzkumná pracoviště a debatovali o tom, jak přilákat více investic do inovací. Takový vztah buduje důvěru potřebnou pro velké, dlouhodobé a rizikové investice, bez kterých nelze vytvářet produkty založené na pokročilých technologiích.

Pomáhá také to, že drtivá většina vládních úředníků zůstává na pracovní úrovni i po volbách stejná. V mnoha oblastech se odborné znalosti a zkušenosti rozšiřují. Naše jednání s vládou se odehrávají na mnohem podrobnější úrovni než v minulosti a kladou mnohem větší důraz na řešení problémů.

Co naopak nepomáhá, jsou očekávání, že nová vláda změní všechno, co udělala ta předchozí. Pro další etapu rozvoje Česka jsou zásadní firmy, které investují do desetiletého (nebo i delšího) vývoje pokročilých technologií. Posledních deset let přitom máme jen čtyřleté plány. Hluboká nedůvěra mezi stranami prosakuje do ekonomiky a vyvolává otázky, zda se jakýkoli investor může spolehnout na podporu vlády po celou dobu trvání projektu.

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V posledních letech se Polsku podařilo přilákat významné investice od amerických technologických společností. V loňském roce tam společnost Microsoft oznámila investici ve výši 700 milionů dolarů do cloudových služeb a umělé inteligence. Proč v těchto soutěžích Česká republika tak často prohrává?
Polsko občas vyhraje. Pokud by však začalo vyhrávat vždy nebo téměř vždy, co se týče investic do špičkových technologií, měli bychom bít na poplach. Polsko má v současné době volnou pracovní sílu a politiku zaměřenou na velké sázky na špičkové technologie.

Potřebujeme strategii založenou na skutečnosti, že Polsko má více obyvatel než my. Na každého Čecha s technickým vzděláním připadá v Polsku 5,5 takto vzdělaných pracovníků. To je velká výhoda. Tuto propast můžeme zmenšit zvýšením počtu Čechů studujících technické obory a prostřednictvím imigrace, a měli bychom to udělat.

Musíme si také uvědomit, že vzhledem k naší velikosti musíme z každého pracovníka v oboru STEM vytěžit větší hodnotu. To znamená skutečně se soustředit na získávání projektů, které vedou k exportu pokročilých technologií.

Zdá se, že se v současné době zaměřujeme na startupy. Ty jsou klíčovou součástí každé inovativní ekonomiky, ale prosperující trhy se startupy jsou obecně budovány na základu již existujících pokročilých technologií. Polsko je zjevně odhodláno tento základ budovat.

Praha a Varšava však nejsou jen rivaly. V září se obě země dohodly, že spojí síly v souboji o jednu z gigatováren EU v oblasti umělé inteligence, tedy velkých datových center určených k trénování umělé inteligence. Může Česká republika spoluprací s Polskem získat více než soupeřením s ním?
Ano. Tyto dvě věci se však vzájemně nevylučují. Spolupracujete, když je spolupráce výhodná, a soutěžíte, když je soutěž výhodná. Česko by se mělo snažit zajišťovat tu část projektů s vyšší přidanou hodnotou a využít počet polských pracovníků k zajištění zbytku.

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V září prezident podepsal novelu stavebního zákona, která má urychlit vydávání stavebních povolení. Myslíte si, že investoři pocítí rozdíl?
Pokud se záměr zákona promění v praxi, pak ano. Naší hlavní obavou je, že stavební zákon a proces územního plánování se staly spíše politickým soubojem než ekonomickou otázkou. Za méně než deset let jsme zažili tři velké reformy. Co se stane po příštích volbách? Je opravdu důležité, abychom postoupili k dalšímu, důležitějšímu kroku v politice územního plánování. Takto plánujeme, jak budeme naše území rozvíjet, abychom maximalizovali jeho sociální a ekonomický dopad.

S jakými byrokratickými překážkami se dnes investoři potýkají nejvíce? Jsou to stavební povolení, připojení k rozvodné síti nebo něco jiného?
Záleží to opravdu na konkrétním projektu. Pokud chcete znát obecný důvod, řekl bych, že jde spíše o přístup než o samotný proces. Obce nechtějí nést dodatečné náklady a potíže spojené s velkou investicí, protože daňové příjmy, které z ní plynou, jim nepřipadají přímo. A lidé, stejně jako kdekoli jinde, nechtějí snášet nepříjemnosti, které s velkou stavbou souvisejí. Proces se tak stává nástrojem v tomto boji.

Kdyby za vámi dnes přišel šéf velké americké společnosti s tím, že chce postavit nové ústředí v Evropě, doporučil byste mu s čistým svědomím Českou republiku?
Přednost bychom měli dát oddělení výzkumu a vývoje. Právě tam spočívá dlouhodobá přidaná hodnota. A my nejenže doporučujeme Česko jako místo pro vývoj technologií v Evropě, ale také spolupracujeme s vládou na tom, abychom tyto společnosti přilákali.

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Jaký by byl váš hlavní důvod pro výběr České republiky?
Mým hlavním argumentem jsou společnosti Thermo Fisher Scientific, Onsemi, Honeywell, Microsoft a GE Aviation. Vyvíjejí a vyrábějí zde velmi sofistikované produkty s využitím procesů, které patří k nejlepším na světě. Vytvořily tak model, který mohou ostatní následovat.

AmCham vedete již zhruba třicet let. Co vás za tu dobu na českém podnikatelském prostředí nejvíce fascinovalo a co vás naopak stále frustruje?
Zjišťuji, jak to všechno funguje. Neustále se učím něco nového o tom, jak jsou různé části ekonomiky vzájemně propojené. Lidem se mě opravdu těžko daří odtrhnout od výrobních linek.

V Americe jsem zažíval stejnou frustraci jako tady: že trávíme příliš mnoho času tím, jak se navzájem napadáme ve volbách, a příliš málo úsilí věnujeme tomu, abychom přišli na to, jak spolupracovat při řízení země. Měli bychom se podívat do zrcadla, než za to všechno budeme vinit politiky.

Kdy byla podle vás Česká republika pro americké společnosti nejatraktivnější a proč?
Zítřek. Máme nyní více vzájemných vazeb než kdykoli předtím. V každé z těchto vazeb budujeme důvěru a rozvíjíme společné kompetence. S důvěrou, znalostmi a rostoucími kompetencemi přichází i schopnost dosáhnout mnohem větších věcí.

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